ANSES cambió el calendario de pagos de mayo: cómo afecta a jubilados y AUH

ANSES: ¿Cómo quedan las fechas de cobro por el feriado del 25 de mayo?

El feriado del lunes 25 de mayo traslada los pagos previstos de ANSES para ese día, afectando principalmente a los jubilados que superan el haber mínimo y a los titulares de la Prestación por Desempleo.

Jubilados y pensionados que NO superan la mínima

Este grupo ya inició su esquema de cobro. Las próximas fechas tras el ajuste son:

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes cobran más de la mínima, el calendario se activa sobre el final del mes y se ve interrumpido por el feriado nacional:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

viernes 22 de mayo Lunes 25 de mayo: FERIADO (Sin actividad bancaria)

FERIADO (Sin actividad bancaria) DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

martes 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

miércoles 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

jueves 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

anses (5)

AUH y Asignación por Embarazo: cronograma de mayo

Al igual que las jubilaciones mínimas, las asignaciones se pagan un documento por día hábil:

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Montos confirmados: ¿Cuánto se cobra en mayo 2026?

Con el último ajuste por movilidad, los valores de referencia quedaron de la siguiente manera: