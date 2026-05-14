ANSES cambió el calendario de pagos de mayo: cómo afecta a jubilados y AUH

La combinación de los feriados por el Día del Trabajador (1° de mayo) y el próximo Día de la Revolución de Mayo (lunes 25) obligó a ANSES a comprimir el calendario para garantizar que todos los beneficiarios reciban sus haberes en tiempo y forma.
Además de los cambios de fecha, este mes impacta el aumento del 3,38% basado en la inflación de marzo y la entrega del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.
ANSES: ¿Cómo quedan las fechas de cobro por el feriado del 25 de mayo?
El feriado del lunes 25 de mayo traslada los pagos previstos de ANSES para ese día, afectando principalmente a los jubilados que superan el haber mínimo y a los titulares de la Prestación por Desempleo.
Jubilados y pensionados que NO superan la mínima
Este grupo ya inició su esquema de cobro. Las próximas fechas tras el ajuste son:
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Jubilados que superan el haber mínimo
Para quienes cobran más de la mínima, el calendario se activa sobre el final del mes y se ve interrumpido por el feriado nacional:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- Lunes 25 de mayo: FERIADO (Sin actividad bancaria)
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
AUH y Asignación por Embarazo: cronograma de mayo
Al igual que las jubilaciones mínimas, las asignaciones se pagan un documento por día hábil:
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Montos confirmados: ¿Cuánto se cobra en mayo 2026?
Con el último ajuste por movilidad, los valores de referencia quedaron de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $393.174 + bono de $70.000 = $463.174 total.
- AUH (valor general): $113.050 (correspondiente al 80% neto tras la retención).
- PUAM: $384.539 (incluyendo el bono de $70.000).