ANSES: quiénes cobran hoy jueves 14 de mayo sus haberes y asignaciones

Jubilados y Pensionados

Corresponde a quienes perciben el haber mínimo:

DNI terminados en 3.

Este grupo recibe su haber mensual con el incremento aplicado, sumado al bono extraordinario de $70.000, lo que garantiza un piso de ingresos que supera los $463.000 en total para los beneficiarios de la mínima.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios que cobran hoy son:

DNI terminados en 3.

Cabe recordar que, junto con la AUH, se acredita el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que varía según la cantidad de hijos menores de 14 años a cargo.

Asignación por Embarazo (AUE)

Para las futuras madres, el esquema de hoy es:

DNI terminados en 2.

Asignaciones Familiares (SUAF)

Los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas incluidos en el sistema SUAF cobran hoy si tienen:

DNI terminados en 3.

anses, auh (3)

Montos confirmados: ¿Qué se acredita hoy?

Con la actualización vigente para mayo de 2026, los montos brutos (antes de retenciones en el caso de asignaciones) se ubican en los siguientes valores de referencia:

Jubilación Mínima: $393.174 + bono de $70.000.

AUH: El valor total asciende a $113.050 por hijo (el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante se acumula para la presentación de la libreta).

Asignación por Embarazo: $113.050.

¿Qué pasa si no puedo ir hoy al banco?

Desde ANSES recuerdan que el dinero permanece depositado en la cuenta bancaria del titular. No es estrictamente necesario retirarlo por ventanilla o cajero el mismo día del cronograma; se puede utilizar la tarjeta de débito para realizar compras en comercios, lo cual además suele otorgar beneficios de reintegros de IVA en determinados rubros.

Cómo consultar tu próxima fecha de cobro

Si tu DNI no termina en los números mencionados hoy, podés consultar el resto del calendario en:

Mi ANSES: Con CUIL y Clave de Seguridad Social.

App móvil: En la sección "Cobros".

Sitio Web: Ingresando a anses.gob.ar en la pestaña de "Calendario de pagos".