ANSES comenzó esta semana con el pago de asignaciones familiares. Tras el último ajuste por movilidad del 3,38% (basado en el índice de inflación de marzo), los montos se actualizaron para intentar compensar el costo de vida.
Calendario SUAF mayo 2026: Cuándo cobro las Asignaciones Familiares de ANSES y nuevos montos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el cronograma de pagos para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Conocé las fechas exactas según tu DNI
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los titulares del sistema SUAF perciben el 100% de la asignación de forma mensual, sin retenciones, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos y escolaridad.
¿Cuándo cobro SUAF en mayo 2026?
El calendario de pagos se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las acreditaciones comenzaron el lunes 11 y se extenderán durante toda la segunda quincena del mes:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Montos de las Asignaciones Familiares en mayo 2026
El monto final que recibe cada familia depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para este mes, el valor máximo general por hijo para el primer rango de ingresos se ubica en los $70.651.
Escala de cobro según ingresos:
- Ingresos hasta $1.093.851: cobran $70.651 por hijo.
- Ingresos entre $1.093.851 y $1.604.239: cobran $47.657 por hijo.
- Ingresos entre $1.604.239 y $1.852.148: cobran $28.825 por hijo.
- Ingresos entre $1.852.148 y $5.792.487: cobran $14.872 por hijo.
En el caso de hijos con discapacidad, el monto base asciende a $230.032 para el primer rango de ingresos, llegando a un mínimo de $102.705 para los rangos más altos.
Nuevos topes para cobrar SUAF
ANSES recordó que para percibir estas asignaciones, existen límites de ingresos que se actualizan periódicamente. A partir de mayo 2026, los topes vigentes son:
- Tope máximo individual: $2.896.244.
- Tope máximo del grupo familiar: $5.792.488.
Es importante destacar que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones, incluso si la suma total no supera el tope grupal.
Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES
Si tenés dudas sobre el monto depositado o querés verificar si tu liquidación fue procesada correctamente, podés hacerlo de forma 100% digital:
- Ingresá a anses.gob.ar.
- Accedé a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccioná la opción "Hijos" y luego "Mis Asignaciones".
- Allí podrás ver el detalle de los conceptos liquidados y la fecha exacta de cobro.