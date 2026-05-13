Calendario SUAF mayo 2026: Cuándo cobro las Asignaciones Familiares de ANSES y nuevos montos

¿Cuándo cobro SUAF en mayo 2026?

El calendario de pagos se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las acreditaciones comenzaron el lunes 11 y se extenderán durante toda la segunda quincena del mes:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

ANSES SUAF aumento

Montos de las Asignaciones Familiares en mayo 2026

El monto final que recibe cada familia depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para este mes, el valor máximo general por hijo para el primer rango de ingresos se ubica en los $70.651.

Escala de cobro según ingresos:

Ingresos hasta $1.093.851: cobran $70.651 por hijo.

cobran por hijo. Ingresos entre $1.093.851 y $1.604.239: cobran $47.657 por hijo.

cobran por hijo. Ingresos entre $1.604.239 y $1.852.148: cobran $28.825 por hijo.

cobran por hijo. Ingresos entre $1.852.148 y $5.792.487: cobran $14.872 por hijo.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto base asciende a $230.032 para el primer rango de ingresos, llegando a un mínimo de $102.705 para los rangos más altos.

Nuevos topes para cobrar SUAF

ANSES recordó que para percibir estas asignaciones, existen límites de ingresos que se actualizan periódicamente. A partir de mayo 2026, los topes vigentes son:

Tope máximo individual: $2.896.244.

$2.896.244. Tope máximo del grupo familiar: $5.792.488.

Es importante destacar que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones, incluso si la suma total no supera el tope grupal.

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Si tenés dudas sobre el monto depositado o querés verificar si tu liquidación fue procesada correctamente, podés hacerlo de forma 100% digital: