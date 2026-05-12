Cuáles son las mejores variantes de plancha abdominal para fortalecer core, glúteos y hombros

La clave de su eficacia radica en conservar el cuerpo recto y contraer el núcleo firmemente durante intervalos que pueden ir de los 10 a los 30 segundos, o más, dependiendo de la resistencia del practicante.

plancha alta La plancha alta es una de la alternativa más recomendadas para incorporar a la rutina de entrenamiento.

Otra alternativa a la plancha abdominal tradicional que ofrece múltiples ventajas es la plancha con toque de hombro, un ejercicio que desafía la estabilidad y el equilibrio. Partiendo de la posición de la plancha alta, se debe tocar el hombro opuesto con la mano contraria de manera alternada.

Este movimiento no solo ejercita los hombros y la cadera, sino que pone un énfasis especial en los oblicuos, ya que el cuerpo debe esforzarse para evitar que las caderas giren durante la transición del peso. La precisión en el control del tronco es lo que maximiza los resultados de esta variante.

Por otro lado, la plancha lateral es el ejercicio ideal para enfocarse en la estabilidad lateral y la tonificación de la cintura. Al apoyarse sobre un solo antebrazo y el lateral del pie, elevando la cadera para formar una línea recta, se genera una tensión dirigida a los oblicuos y los glúteos.

Esta variante mejora significativamente el equilibrio y ayuda a esculpir una apariencia más definida en la zona media. Es fundamental realizar el ejercicio por igual en ambos costados para garantizar un desarrollo muscular simétrico.

plancha lateral Descubrí las mejores alternativas a la plancha abdominal clásica.

Finalmente, la plancha invertida ofrece un enfoque distinto al trabajar la cadena posterior, incluyendo los isquiotibiales, los glúteos y la espalda baja, además de los hombros. En esta posición, deberás sentarte con las piernas extendidas y las manos detrás de las caderas, elevando la pelvis hasta que el cuerpo forme una línea recta desde los talones hasta los hombros.

Al integrar estas cuatro variantes de plancha abdominal, lograrás un entrenamiento integral que no solo fortalece el abdomen, sino que mejora la funcionalidad y la resistencia de todo el cuerpo de manera equilibrada y segura.