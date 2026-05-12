China activa la turbina eólica marina más grande del mundo y descubre que influye hasta en el clima

La energía eólica marina ha cobrado gran relevancia en los últimos años debido a que los vientos en el océano son más intensos y constantes que en tierra firme. Bajo el nombre “Three Gorges Pilot” y con una capacidad de 20 megavatios, China instaló el aerogenerador flotante marino individual más grande del mundo.

Se trata de una infraestructura mucho más compleja de lo que aparenta a simple vista, ya que fue diseñada para mantener la estabilidad frente a olas gigantes y vientos huracanados. Esta construcción está compuesta por tres elementos principales: una turbina eólica de ultra gran capacidad de 16 MW, una plataforma flotante semisumergible y un innovador sistema de amarre.

_“Three Gorges Pilot” (1)

¿Cómo es esta infraestructura de China?

La infraestructura alcanza los 242 metros de altura y posee palas de 128 metros de longitud, capaces de cubrir una superficie superior a dos campos de fútbol. Gracias a estas dimensiones, optimiza la captación de viento en zonas de alta exigencia climática y puede resistir ráfagas de hasta 79,8 metros por segundo.

Además, esta infraestructura tiene la capacidad de generar electricidad suficiente para abastecer a unas 96.000 viviendas al año, lo que representa un avance significativo en la transición hacia energías limpias y consolida a China como uno de los principales actores en la producción de energía libre de emisiones contaminantes.

No obstante, el enorme tamaño de la turbina también ha provocado cambios inesperados en el microclima de la zona donde fue instalada. Expertos en medioambiente y climatología analizan actualmente cómo estas variaciones podrían influir en factores como las migraciones de aves, el comportamiento de la fauna marina y la estabilidad de determinados hábitats costeros.

A pesar de ello, la energía eólica marina continúa siendo considerada una de las alternativas renovables más eficientes. Al ubicarse mar adentro, el impacto visual y acústico es considerablemente menor que en instalaciones terrestres, lo que además permite aprovechar extensas superficies oceánicas para la generación de electricidad.