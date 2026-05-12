Cumbre en Pekín: Trump y Xi Jinping se reunirán para definir la agenda global

trump xi jinping Trump llegará a China con el objetivo de persuadir a Xi Jinping para que aumente las inversiones en Estados Unidos.

La Inteligencia Artificial (IA) se posiciona como un punto de fricción y oportunidad. Aunque Jensen Huang, de Nvidia, no formará parte de la delegación, la agenda contempla discusiones sobre los semiconductores y la infraestructura digital. El gobierno nacional busca garantizar que el avance de la IA no comprometa la seguridad nacional, mientras las empresas de Wall Street, representadas por directivos de BlackRock y Goldman Sachs, monitorean la estabilidad de los mercados financieros.

El escenario político internacional añade una capa de complejidad a las conversaciones en Pekín. Uno de los puntos de mayor sensibilidad es la denominada "cuestión Taiwán", un tema que históricamente ha generado tensiones diplomáticas entre ambas potencias. Trump ha manifestado su intención de dialogar sobre la venta de armas a la isla, un asunto que el gobierno de Xi Jinping considera estrictamente vinculado a su soberanía nacional.

La influencia e China en Irán y la importancia del estrecho de Ormuz

Además de la situación en el Pacífico, la cumbre pondrá el foco en la crisis de Medio Oriente. Estados Unidos ha intentado, sin éxito hasta el momento, que China utilice su influencia sobre Irán para presionar por un alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz. China, siendo el mayor comprador de petróleo iraní, cumple un rol fundamental en la economía de la región y en la posible resolución del conflicto bélico.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, expresó que su país está dispuesto a colaborar bajo un espíritu de "igualdad y respeto mutuo". Según las autoridades locales, buscan infundir certidumbre en un mundo que califican como turbulento. La prensa china ha reforzado en los últimos días la difusión de su estrecha relación con el gobierno de Vladímir Putin, lo que se interpreta como un mensaje de fortaleza geopolítica previo al inicio de las sesiones oficiales.

La relevancia de este viaje también se mide por la calidad de los interlocutores privados que viajaron desde Washington. En la lista oficial de la Casa Blanca para esta cumbre aparecen figuras como Larry Fink, de BlackRock, y Stephen Schwarzman, de Blackstone, quienes representan los intereses del capital financiero global. La presencia de Dina Powell McCormick, de Meta, subraya el interés por las plataformas de comunicación y los datos.

Otras industrias clave están representadas por Jane Fraser, de Citi, y Kelly Ortberg, de Boeing. Para el sector industrial estadounidense, lograr contratos de exportación de aeronaves es vital para sostener los niveles de empleo y producción interna. En tanto, empresas dedicadas a la biotecnología y los semiconductores, como Illumina y Micron, buscan clarificar las reglas de juego en un mercado que se ha visto afectado por aranceles y restricciones cruzadas en los últimos años.

Trump Xi jimping H En octubre de 2025 fue la última reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China.

La última vez que ambos jefes de Estado se encontraron personalmente fue en octubre de 2025, durante una reunión en Corea del Sur. Desde entonces, la dinámica global ha cambiado significativamente debido a la inflación internacional y las nuevas alianzas estratégicas. Esta visita de tres días representa la primera vez en nueve años que un presidente estadounidense pisa suelo chino en viaje de Estado, lo que marca un hito en la diplomacia contemporánea y genera expectativas sobre posibles acuerdos de estabilidad económica.