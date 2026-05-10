¡Ya no se reirán más!", sentenció Trump tras recibir de Irán la respuesta a su plan de paz

trump y el estrecho de Ormuz mensaje El control por el estrecho de Ormuz está en el centro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Una respuesta bajo reserva

La contestación iraní al plan de Washington fue entregada mediante la diplomacia de Pakistán. Aunque los detalles específicos del documento no fueron revelados de forma oficial, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que el eje central de la contrapropuesta de Teherán se basa en el cese inmediato de las hostilidades y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que afecta sus exportaciones de crudo.

Desde la televisión estatal iraní, se informó que el líder supremo, Mojtaba Khamenei, mantuvo reuniones de alto nivel con los mandos militares para analizar el escenario. Sin embargo, la retórica del régimen no ha cedido. Ebrahim Rezaei, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, afirmó que la contención de su país llegó a su fin. "Cualquier ataque contra nuestros buques desencadenará una respuesta firme contra barcos y bases estadounidenses", advirtió el funcionario.

Choques en el mar y objetivos militares

Más allá de los intercambios verbales, la situación en el agua sigue siendo crítica. Este domingo se reportaron nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, donde las fuerzas estadounidenses mantienen una operación de escolta para buques comerciales.

En una entrevista grabada recientemente para el programa Full Measure, Trump aseguró que Irán fue derrotado militarmente, aunque aclaró que esto no significa que el conflicto haya terminado. "Probablemente hemos cumplido el 70% de nuestros objetivos, pero tenemos otros que podríamos atacar", declaró el presidente; mencionó específicamente el control de las reservas de uranio enriquecido como uno de los puntos irrenunciables para la seguridad de Occidente.

El despliegue militar estadounidense en la zona supera actualmente las 100 aeronaves y buques, una movilización destinada a contrarrestar las amenazas de la Guardia Revolucionaria Islámica, que advirtió sobre el uso de drones y misiles contra lo que consideran piratería de Washington al interceptar petroleros.

ejercito estados unidos donald trump Estados Unidos viene aumentado su poderío militar en Medio Oriente.

El factor interno y las víctimas

El discurso de Donald Trump también hizo hincapié en la situación interna de Irán. El mandatario citó informes que señalan la muerte de miles de manifestantes en protestas recientes dentro de territorio iraní, vinculando la inestabilidad política del régimen con su postura agresiva en el exterior. "Han aniquilado a manifestantes inocentes y desarmados", señaló el líder estadounidense para justificar su política de máxima presión.

Mientras la comunidad internacional observa con cautela la respuesta de Teherán entregada a Pakistán, el mercado global de energía sigue con preocupación el desarrollo de los hechos. El estrecho de Ormuz es el paso marítimo más importante del mundo para el petróleo, y cualquier interrupción prolongada podría tener consecuencias económicas globales inmediatas.

Por el momento, la Casa Blanca analiza el documento recibido mientras mantiene el estado de alerta en sus bases de Medio Oriente. La posibilidad de una cumbre o una salida negociada parece, hoy, supeditada a que ninguna de las partes cometa un error de cálculo en las volátiles aguas del golfo.