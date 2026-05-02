Trump fue muy claro con una amenaza contra Cuba: "Casi de inmediato"

Un ataque anunciado

Trump describió un escenario donde un portaaviones estadounidense se desplazaría desde Medio Oriente hacia la costa cubana, al asumir que tal demostración de fuerza bastaría para que el gobierno cubano se rindiera.

Aunque la Casa Blanca no aclaró si estos comentarios reflejan una política oficial, la administración ya impuso un bloqueo naval a la isla, la cual sufre actualmente apagones debido a la grave escasez de combustible y energía.

donald trump1 Trump puso su mirada en Cuba. ¿Podrá hacer caer al régimen de la isla?

Simultáneamente, según Bloomberg, Trump firmó una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones contra altos funcionarios y entidades cubanas acusadas de apoyar a las fuerzas de seguridad del régimen. Esta medida otorga al Departamento de Estado y al Tesoro poderes ampliados para aplicar restricciones económicas más severas.

La escalada ocurre tras informes del Departamento de Estado que indican que Cuba quizás sea cómplice en la guerra de Rusia contra Ucrania. Un informe desclasificado enviado al Congreso estimó que entre 1.000 y 5.000 ciudadanos cubanos luchan para Moscú.