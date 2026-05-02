El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado que Estados Unidos podría tomar el control de Cuba "casi de inmediato", al describir a la isla como un país "en problemas", según informó Fox News.
Trump fue muy claro con una amenaza contra Cuba: "Casi de inmediato"
El presidente norteamericano Donald Trump habló de la situación de Cuba, y aseguró que podría tomar el control de la isla sin problemas
En declaraciones a la prensa, el mandatario vinculó posibles acciones futuras contra La Habana con la guerra actual contra Irán, tras notar que Washington debe "terminar una cosa" primero antes de centrar su atención en Cuba.
Un ataque anunciado
Trump describió un escenario donde un portaaviones estadounidense se desplazaría desde Medio Oriente hacia la costa cubana, al asumir que tal demostración de fuerza bastaría para que el gobierno cubano se rindiera.
Aunque la Casa Blanca no aclaró si estos comentarios reflejan una política oficial, la administración ya impuso un bloqueo naval a la isla, la cual sufre actualmente apagones debido a la grave escasez de combustible y energía.
Simultáneamente, según Bloomberg, Trump firmó una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones contra altos funcionarios y entidades cubanas acusadas de apoyar a las fuerzas de seguridad del régimen. Esta medida otorga al Departamento de Estado y al Tesoro poderes ampliados para aplicar restricciones económicas más severas.
La escalada ocurre tras informes del Departamento de Estado que indican que Cuba quizás sea cómplice en la guerra de Rusia contra Ucrania. Un informe desclasificado enviado al Congreso estimó que entre 1.000 y 5.000 ciudadanos cubanos luchan para Moscú.