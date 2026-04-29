Donald Trump ordenó un bloqueo prolongado contra Irán y se estancan las negociaciones

trump y el estrecho de Ormuz mensaje Donald Trump busca el control total del Estrecho de Ormuz en Irán.

"Se acabó el Señor Bueno", dijo Donald Trump

A través de sus canales oficiales, el mandatario estadounidense endureció su discurso al señalar que Irán "no logra ponerse de acuerdo" ni sabe cómo firmar un tratado no nuclear. "¡Más les vale espabilar pronto!", publicó Trump, acompañando su mensaje con una frase que marca el tono de esta nueva etapa: "No más Sr. Amable".

El bloqueo afecta directamente al Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circulaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto. Actualmente, el tráfico de buques de carga y petroleros en la zona ha caído a niveles mínimos, lo que ha generado un impacto severo en la economía interna del país persa.

A pesar de que la semana pasada se había anunciado una prórroga del alto el fuego para facilitar el diálogo en Pakistán, las conversaciones se encuentran estancadas. Las autoridades iraníes han manifestado que el país se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad económica, pero cuestionan la "retórica amenazante" de la Casa Blanca como un obstáculo para cualquier acuerdo.

Por su parte, desde el Pentágono se confirmó que se mantendrá la neutralización de cualquier embarcación que intente vulnerar el cerco.

"Quiero lograr el mejor acuerdo. Podría lograr un acuerdo ahora mismo, pero quiero que sea permanente", había declarado Donald Trump días atrás, ratificando su postura de no ceder hasta obtener una capitulación total sobre las reservas de uranio enriquecido.