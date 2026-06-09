"Estoy muriendo, y te amo": las últimas palabras de un padre asesinado en el estacionamiento de un Walmart

Un obituario en línea recordó al difunto como un apasionado de los autos, la pesca, así como alguien dedicado enteramente a su familia.

Las autoridades actuaron rápido tras el lúgubre suceso. La policía local anunció el arresto de Timothy Braden Crawford, un joven de 18 años acusado del crimen. Hasta ahora, los investigadores no lograron esclarecer el motivo del ataque letal ni determinaron si la víctima conocía a su agresor antes del fatídico disparo.

Testimonios

Los empleados de un restaurante cercano vivieron instantes de puro pánico. Tristan Pedraza, trabajador del lugar, relató los minutos posteriores al crimen sangriento. "Fue realmente aterrador, saber que sucedió justo al lado de donde estábamos yo y dos de mis compañeros de trabajo", relató el joven aún asustado.

detenido Timothy Braden Crawford fue arrestado por el ataque en un Walmart.

El joven explicó también las razones por las cuales la mujer de su jefe presenció el horror. "La esposa de nuestro gerente olvidó su teléfono, así que retrocedían para abrir la puerta para intentar buscar su teléfono", detalló Pedraza.

El relato sumó escalofriantes observaciones sobre la balacera. "Cuando abrió su puerta, escuchó dos disparos y vio al hombre colapsar al otro lado del estacionamiento", citó el trabajador. "Me hace preguntarme qué pasa siempre por la cabeza de la persona para hacer lo que hizo, saber que puede pasar en cualquier momento con cualquier persona es definitivamente aterrador", concluyó el testigo.