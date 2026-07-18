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Acertijo para despistados: el papá de Juan tiene cuatro hijos, pero no sabe cómo se llama el cuarto

Este es uno de los acertijos de lógica más confusos y fáciles, pero pocos logran desafiar su sentido común. ¿Te animás a descubirir al cuarto hijo?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Acertijo para despistados: el papá de Juan tiene cuatro hijos, pero no sabe cómo se llama el cuarto

Acertijo para despistados: el papá de Juan tiene cuatro hijos, pero no sabe cómo se llama el cuarto

Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido por el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.

Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.

En este caso el desafío dice: el papá de Juan tiene cuatro hijos: Lucas, Sandra, Mateo y... ¿cómo se llama el cuarto hijo?

Este acertijo es ideal para despistados que leen rápido. ¿Lograrás encontrar la respuesta?

Este acertijo es ideal para despistados que leen rápido. ¿Lograrás encontrar la respuesta?

Acertijo para despistados: el papá de Juan tiene cuatro hijos, pero no sabe cómo se llama el cuarto

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción difícil de resolver. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: la respuesta la tenés delante de tus ojos. Volvé a leer el enunciado con mucha atención.

Parte de la respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

Parte de la respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: se llama Juan.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

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