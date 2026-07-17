El truco para que no se abra el repulgue de la empanada en el horno y se salga todo el relleno

Buscando algún truco de cocina o técnica de cocinero experto, se pueden evitar errores comunes con los alimentos. Por ejemplo, para evitar que el repulgue de las empanadas se abra o se rompa mientras está en el calor del horno, se puede realizar un pequeño truco, sencillo y rápido. Muchas veces el repulgue de las empanadas se abre y perdemos parte del relleno en la fuente. Esto no representa solo un problema de pérdida de alimentos; también arruina la estética de un almuerzo de domingo.
Cuando se trata de empanadas, es importante recordar que existen muchos tipos de repulgue: el clásico con círculos en el borde, el repulgue del tenedor para salir de apuros y las formas creativas para hacer empanadas de diferentes sabores. Sea cual sea el repulgue, es probable que estés cometiendo dos errores que lo arruinan en el horno.
Las empanadas modernas argentinas tienen una historia muy bonita de surgimiento, evolución y perfeccionamiento. Aunque en Argentina es una de las recetas más consumidas y la preferida de una buena comida, este alimento tiene su origen lejano en las empanadas que se preparaban en el antiguo Medio Oriente, con otras formas y rellenos.
¿Por qué se abre el repulgue de las empanadas en el horno y cómo evitarlo?
El repulgue de las empanadas se abre generalmente por el vapor que genera el relleno y la presión al calentarse. Esta fuerza hace que las empanadas "exploten" en el horno.
El aire atrapado se sale y el relleno se escapa. Pero esto en realidad pasa sobre todo cuando sellamos mal las tapas de empanadas al hacer el repulgue.
Para evitar este problema tan común de cocina, existe un truco con dos pasos simples. Cuando ponemos el relleno, antes de hacer el repulgue, hay que mojar apenas el borde de la masa y apretar bien cuando realizamos el doblez.
Además, conviene hacer un pequeño pinchazo en la masa de las empanadas para que el aire se libere sin problemas. Este último truco se tiene que hacer sobre todo en rellenos con mucha agua o jugo. También es importante usar los rellenos fríos para no tener tantos problemas con el vapor.
¿Cómo tiene que ser un repulgue de empanadas perfecto?
Para realizar un repulgue de empanadas perfecto, hay que usar siempre la masa a temperatura ambiente, humedecer los bordes para que el repulgue se pegue y colocar el relleno en el centro.
Un repulgue clásico perfecto se realiza haciendo movimiento hacia adentro con el pulgar. Lo recomendable es que tenga 14 dobleces, aunque puede variar.