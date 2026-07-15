4 verduras que vuelven a crecer en un vaso de agua y que sueles tirar a la basura

Es la verdura más fácil y rápida para iniciarse. Sus raíces suelen seguir activas incluso después de haber utilizado toda la parte verde en tus recetas. Solo tienes que guardar la parte blanca inferior (unos 2 o 3 centímetros) con las raíces intactas. Colócala en un vaso pequeño con el agua justa para cubrir únicamente las raíces (si sumerges la parte blanca por completo, la misma se pudrirá).

En unos 5 días comenzarás a ver nuevos brotes verdes. Cuando los mismos alcancen los 15 o 20 cm, tendrás que cortarlos con tijeras y dejar la base para que la misma se siga produciendo.

La cebolla de verdeo puede volver a crecer en unos 5 días. Canva

2. Lechuga romana

Conserva los últimos 3 centímetros de la base de la lechuga. Colócala en un recipiente poco profundo con agua que apenas cubra la base y ubícala en una ventana luminosa. En una semana, el centro de la base comenzará a brotar con hojas nuevas y tiernas. Puedes cosechar las hojas exteriores a medida que crezcan.

3. Puerro

Al pertenecer a la misma familia que la cebolla de verdeo, el puerro puede regenerarse utilizando la energía almacenada en su base. Corta la base blanca del puerro dejando las raíces libres. Colócala en un vaso estrecho con agua suficiente para cubrir el sistema radicular. Recuerda cambiar el agua cada dos días para evitar malos olores.

Los brotes emergerán del centro en menos de una semana. Es una planta excelente para trasplantar a una maceta con tierra una vez que notes raíces fuertes y abundantes.

El puerro también puede regenerarse en el agua. Canva

4. Apio

El apio es uno de los vegetales que más rápido se regeneran. Corta la base del manojo de apio (unos 5 centímetros) y colócala en un recipiente ancho y llano. Añade agua templada en el fondo. Durante la primera semana, el centro se volverá amarillo verdoso y comenzarán a brotar hojas pequeñas. Luego de un par de semanas, cuando aparezcan raíces blancas consistentes, tendrás que pasarlo a tierra para que los tallos se engrosen.