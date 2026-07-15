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Los festejos por la clasificación de Argentina a la final se extendieron durante la noche en Mendoza

Miles de mendocinos siguieron celebrando el triunfo 2 a 1 sobre Inglaterra con caravanas, banderas y bocinazos en distintos puntos de la provincia

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Emoción en Mendoza por el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.

Emoción en Mendoza por el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 mantuvo en las calles a miles de mendocinos durante varias horas después del pitazo final. El triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra desató una celebración que comenzó apenas terminó el partido y se extendió durante toda la noche con caravanas de autos, banderas argentinas, bocinazos y cánticos.

El Kilómetro Cero de la Ciudad volvió a ser uno de los principales puntos de encuentro, aunque también hubo concentraciones y festejos en distintos departamentos de la provincia. Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos que mostraron la magnitud de una celebración que tuvo como protagonista a una Selección argentina que volverá a disputar una final del Mundial, esta vez frente a España.

La clasificaci&oacute;n a la final del Mundial volvi&oacute; a reunir a miles de personas en el centro de Mendoza.

La clasificación a la final del Mundial volvió a reunir a miles de personas en el centro de Mendoza.

Los colores celeste y blanco coparon las calles mendocinas durante los festejos por la Selecci&oacute;n.

Los colores celeste y blanco coparon las calles mendocinas durante los festejos por la Selección.

Las mejores imágenes y videos de una noche de fiesta

Familias, grupos de amigos y caravanas de vehículos con banderas argentinas protagonizaron una celebración que volvió a demostrar la pasión de los mendocinos por la Scaloneta.

La emoci&oacute;n de los hinchas qued&oacute; reflejada en los abrazos y festejos tras el hist&oacute;rico triunfo sobre Inglaterra.

La emoción de los hinchas quedó reflejada en los abrazos y festejos tras el histórico triunfo sobre Inglaterra.

Las caravanas de autos recorrieron las principales calles de la provincia despu&eacute;s de la victoria argentina.

Las caravanas de autos recorrieron las principales calles de la provincia después de la victoria argentina.

Familias enteras participaron de la celebraci&oacute;n por el pase de la Albiceleste a una nueva final del mundo.

Familias enteras participaron de la celebración por el pase de la Albiceleste a una nueva final del mundo.

Banderas argentinas, bocinazos y c&aacute;nticos marcaron una noche de festejos en Mendoza.

Banderas argentinas, bocinazos y cánticos marcaron una noche de festejos en Mendoza.

El Kil&oacute;metro Cero fue uno de los principales puntos de encuentro para los hinchas tras el triunfo ante Inglaterra.

El Kilómetro Cero fue uno de los principales puntos de encuentro para los hinchas tras el triunfo ante Inglaterra.

Miles de mendocinos salieron a las calles para celebrar la clasificaci&oacute;n de la Selecci&oacute;n argentina a la final del Mundial 2026.

Miles de mendocinos salieron a las calles para celebrar la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026.

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