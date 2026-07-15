La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 mantuvo en las calles a miles de mendocinos durante varias horas después del pitazo final. El triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra desató una celebración que comenzó apenas terminó el partido y se extendió durante toda la noche con caravanas de autos, banderas argentinas, bocinazos y cánticos.
No paran
Los festejos por la clasificación de Argentina a la final se extendieron durante la noche en Mendoza
Miles de mendocinos siguieron celebrando el triunfo 2 a 1 sobre Inglaterra con caravanas, banderas y bocinazos en distintos puntos de la provincia
El Kilómetro Cero de la Ciudad volvió a ser uno de los principales puntos de encuentro, aunque también hubo concentraciones y festejos en distintos departamentos de la provincia. Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos que mostraron la magnitud de una celebración que tuvo como protagonista a una Selección argentina que volverá a disputar una final del Mundial, esta vez frente a España.
Las mejores imágenes y videos de una noche de fiesta
Familias, grupos de amigos y caravanas de vehículos con banderas argentinas protagonizaron una celebración que volvió a demostrar la pasión de los mendocinos por la Scaloneta.