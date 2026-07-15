La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2 a 1 a Inglaterra también tuvo su repercusión en la política. Minutos después del histórico triunfo en Atlanta, dirigentes nacionales y mendocinos utilizaron sus cuentas de X para celebrar el pase del equipo de Lionel Scaloni al partido decisivo frente a España.
La victoria de la Selección argentina ante Inglaterra desató festejos en la política mendocina
El Presidente, funcionarios nacionales y referentes políticos mendocinos utilizaron las redes sociales para festejar la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026
El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en reaccionar con un escueto pero eufórico mensaje: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...". Esa publicación fue reposteada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien además compartió el mensaje de la Oficina del Presidente: "La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026".
Los mensajes de los dirigentes mendocinos
La vicegobernadora Hebe Casado hizo alusión al valor simbólico del triunfo frente a Inglaterra y escribió: "Yo vi a Maradona y a Messi ganarle a los ingleses!!!", junto a tres banderas argentinas y un emoji de un brazo en señal de fuerza.
Por su parte, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, publicó un mensaje más extenso en el que vinculó el triunfo con la historia argentina. "¡Gracias Selección! La emocionante victoria de hoy quedará en la historia. Argentina está en la final de la Copa del Mundo. Y seguimos soñando. Por el Diego. Por esta camiseta. Por los héroes de Malvinas y por los millones de argentinos que laten al ritmo de la celeste y blanca. ¡Vamos Argentina!", expresó.
También se sumó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Zalazar, quien celebró la clasificación con un breve mensaje: "Increíble lo de estos pibes", acompañado por un emoji de fuerza y el hashtag #VamosArgentina. El triunfo sobre Inglaterra volvió a unir a dirigentes de distintos espacios políticos en un festejo que rápidamente se trasladó a las redes sociales.
La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti valoró la victoria obtenida “con el corazón en la mano”.
“Vamos Argentina!! Las Malvinas son Argentinas!!”, enfatizó la legisladora mendocina, quien también recurrió a la memoria de lo ocurrido en las Islas Malvinas.
La mendocina Anabel Fernández Sagasti festejó el triunfo de Argentina. Imagen ilustrativa.
En un segundo tuit, Fernández Sagasti publicó la imagen del mediocampista argentino Giovani Lo Celso tendiendo en el césped una bandera de las Malvinas, y al respecto comentó: “A la Ministra no le gusta esto”.