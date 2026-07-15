La victoria de la Selección argentina ante Inglaterra desató festejos en la política mendocina

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, publicó un mensaje más extenso en el que vinculó el triunfo con la historia argentina. "¡Gracias Selección! La emocionante victoria de hoy quedará en la historia. Argentina está en la final de la Copa del Mundo. Y seguimos soñando. Por el Diego. Por esta camiseta. Por los héroes de Malvinas y por los millones de argentinos que laten al ritmo de la celeste y blanca. ¡Vamos Argentina!", expresó.

El festejo del intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, en X.

También se sumó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Zalazar, quien celebró la clasificación con un breve mensaje: "Increíble lo de estos pibes", acompañado por un emoji de fuerza y el hashtag #VamosArgentina. El triunfo sobre Inglaterra volvió a unir a dirigentes de distintos espacios políticos en un festejo que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti valoró la victoria obtenida “con el corazón en la mano”.

“Vamos Argentina!! Las Malvinas son Argentinas!!”, enfatizó la legisladora mendocina, quien también recurrió a la memoria de lo ocurrido en las Islas Malvinas.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti festejó el triunfo de Argentina. Imagen ilustrativa.

En un segundo tuit, Fernández Sagasti publicó la imagen del mediocampista argentino Giovani Lo Celso tendiendo en el césped una bandera de las Malvinas, y al respecto comentó: “A la Ministra no le gusta esto”.