El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 con un sugestivo mensaje en su cuenta de X apenas terminó el triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra. "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...", escribió el mandatario.
Milei y funcionarios celebraron el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en el Mundial
El Presidente publicó un eufórico posteo en X tras la victoria de la Selección argentina. Patricia Bullrich, Victoria Villarruel y la Oficina del Presidente también se sumaron a los festejos
La victoria del equipo de Lionel Scaloni también fue celebrada por otros referentes del Gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó: "LIONEL MESSI Y ESTE EQUIPO DE LOCOS NOS LLEVARON POR TERCERA VEZ A LA FINAL DEL MUNDO. LOS ARGENTINOS ESTAMOS LOCOS".
En tanto, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente expresó: "La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026".
La vicepresidenta Victoria Villarruel también se sumó a los festejos luego del partido. "¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!", escribió la titular del Senado.
El ministro de Salud Mario Lugones expuso en X "¡¡Aguante corazón, aguante!! ¡¡¡Vamos Argentina!!! "
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