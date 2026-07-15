Milei y funcionarios celebraron el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en el Mundial

La victoria del equipo de Lionel Scaloni también fue celebrada por otros referentes del Gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó: "LIONEL MESSI Y ESTE EQUIPO DE LOCOS NOS LLEVARON POR TERCERA VEZ A LA FINAL DEL MUNDO. LOS ARGENTINOS ESTAMOS LOCOS".

En tanto, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente expresó: "La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026".