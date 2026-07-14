El traspié administrativo de La Libertad Avanza que comprometió su financiamiento público

La Libertad Avanza ya promueve la reelección de Javier Milei.

El inconveniente surgió en medio del lanzamiento informal de La Libertad Avanza de la reelección del presidente Javier Milei: "Es prioridad", dijo el mendocino. En esa misma línea se había manifestado el diputado nacional Luis Petri, quien incluso le regaló al mandatario un mate con la inscripción "Milei 2027".

La respuesta de La Libertad Avanza

Tres días después de la suspensión, el apoderado del partido presentó un escrito ante la Justicia explicando que existió "un error material involuntario" al momento de acompañar la documentación del balance.

En esa presentación señaló que el balance había sido ingresado el 30 de abril con los estados contables y libros exigidos, pero que por esa omisión no se había adjuntado la documentación respaldatoria. Para subsanar el inconveniente, incorporó los resúmenes de cuentas bancarias, la documentación de ingresos privados y los comprobantes fiscales correspondientes a gastos y egresos.

Facundo Correa Llano durante un debate de comisiones en Diputados.

Una nueva observación judicial

Al analizar esa documentación, el Juzgado Electoral realizó una nueva observación: todavía faltaba acompañar el Libro Caja y resumen de la cuenta bancaria de enero de 2025.

Consultado por Diario UNO, Correa Llano aseguró que esa situación ya fue aclarada y atribuyó la demora a la feria judicial.

Respecto de la observación sobre el resumen bancario de enero, explicó que ese documento no podía existir porque la cuenta partidaria fue abierta recién en febrero: "No había extracto de enero porque la cuenta se abrió en febrero. Se acompañó también la apertura de cuenta para que quede aclarada la situación".

De esta manera, en La Libertad Avanza sostienen que toda la documentación requerida ya fue incorporada al expediente y esperan que, una vez finalizada la feria judicial, el juzgado tenga por cumplidas las observaciones y deje sin efecto la suspensión cautelar de los aportes públicos.