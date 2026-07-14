Un policía fue echado por robar $530.000 de una casa durante un operativo en Maipú

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, echó a un policía que fue condenado por el robo de $530.0000 durante un falso operativo, luego de que el efectivo se declarara culpable en un juicio abreviado.
La exoneración del oficial Juan Ignacio Pedernera Miranda, que se desempeñaba en Zona Este, quedó plasmada en el Boletín Oficial de Mendoza y se publicó este martes.
Un policía delincuente en acto de servicio
En marzo de 2025, el policía Pedernera Miranda fue detenido tras el robo de $530.000 en una vivienda particular del barrio Renacer en Maipú. Junto con él fue apresado otro uniformado, que también participó de los hechos.
Durante la investigación de la Fiscalía se supo que ambos miembros de la Policía Rural ingresaron a la vivienda y que se apoderaron del dinero en efectivo y de celulares aprovechándose de la ausencia de la dueña del lugar.
Justificaron el ingreso bajo el argumento de que perseguían a un sospechoso de un hecho delictivo.
Acorralados por la cantidad de pruebas en contra -incluso se los acusó de haberse llevado una balanza de pastelería-, ambos se declararon culpables y fueron condenados a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de hurto calamitoso agravado por la condición de funcionario policial.
A la par, la Inspección General de Seguridad avanzó con un sumario administrativo para Pedernera Miranda y su compañero.
En el expediente quedó constancia de que aceptaron declararse culpables en juicio abreviado para no ser condenados a una pena de prisión de cumplimiento efectivo.
La exoneración de Pedernera Miranda es la más grave de la Ley 6.722, aplicable al personal de seguridad pública.