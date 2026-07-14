Un policía fue echado por robar $530.000 de una casa durante un operativo en Maipú

Durante la investigación de la Fiscalía se supo que ambos miembros de la Policía Rural ingresaron a la vivienda y que se apoderaron del dinero en efectivo y de celulares aprovechándose de la ausencia de la dueña del lugar.

Justificaron el ingreso bajo el argumento de que perseguían a un sospechoso de un hecho delictivo.

Acorralados por la cantidad de pruebas en contra -incluso se los acusó de haberse llevado una balanza de pastelería-, ambos se declararon culpables y fueron condenados a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de hurto calamitoso agravado por la condición de funcionario policial.

Los policías aceptaron la responsabilidad de los hechos para no ser condenados a una pena de prisión efectiva en la cárcel.

A la par, la Inspección General de Seguridad avanzó con un sumario administrativo para Pedernera Miranda y su compañero.

En el expediente quedó constancia de que aceptaron declararse culpables en juicio abreviado para no ser condenados a una pena de prisión de cumplimiento efectivo.

La exoneración de Pedernera Miranda es la más grave de la Ley 6.722, aplicable al personal de seguridad pública.