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Anticiparon más policías en el operativo de seguridad por Argentina-Suiza ante posibles festejos

Desplegarán más de 300 policías adicionales en el centro de Mendoza. El operativo de seguridad comenzará 2 horas antes del partido

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Para evitar desmanes post partido de la Selección argentina versus Suiza, reforzaron el operativo de seguridad en el centro y puntos claves.

Para evitar desmanes post partido de la Selección argentina versus Suiza, reforzaron el operativo de seguridad en el centro y puntos claves.

El Ministerio de Seguridad de la provincia anunció que desplegará un operativo especial de seguridad este sábado por los posibles festejos por el partido entre la Selección argentina y Suiza. El objetivo es prevenir incidentes en caso de una victoria de la albiceleste. Surge luego de los desmanes registrados tras el último encuentro contra Egipto.

Las autoridades dispusieron un refuerzo preventivo de 300 policías que se sumarán al personal que cumple funciones habituales en su horario. El operativo abarcará no solo el microcentro mendocino, sino también distintos puntos de la provincia donde se espera una importante concentración de personas por el partido.

Los controles comenzarán aproximadamente 2 horas antes del inicio del partido y se mantendrán hasta que terminen los posibles festejos y la situación vuelva a la normalidad.

Por los desmanes en los últimos festejos, organizaron un fuerte operativo de seguridad para evitar disturbios.

Por los desmanes en los últimos festejos, organizaron un fuerte operativo de seguridad para evitar disturbios.

El operativo de seguridad abarcará los principales puntos de encuentro

Además de las calles del centro de la Ciudad de Mendoza, la Policía reforzará la seguridad en sectores donde habitualmente se reúnen mendocinos y turistas para seguir los partidos de la Selección argentina en pantallas gigantes o televisores instalados por bares y restaurantes.

Entre los lugares donde habrá mayor presencia policial se encuentran la calle Sarmiento, la calle Arístides Villanueva y la avenida San Martín, además de otros corredores gastronómicos y espacios céntricos de los distintos departamentos de Mendoza.

También se dispondrán efectivos en los radios céntricos departamentales, donde tradicionalmente se concentran los simpatizantes para ver los partidos y celebrar los resultados.

El operativo de seguridad no estará concentrado solamente en el Km 0, sino en las zonas donde mendocinos y turistas se encuentran para ver el partido.

El operativo de seguridad no estará concentrado solamente en el Km 0, sino en las zonas donde mendocinos y turistas se encuentran para ver el partido.

La decisión de reforzar la seguridad se tomó tras los incidentes ocurridos luego del partido de la Selección contra Egipto, cuando se registraron daños en micros, bares, semáforos y otros desmanes en el centro mendocino.

Como consecuencia de esos hechos, el Gobierno de Mendoza suspendió el servicio de colectivos y los últimos colectivos saldrán de los controles a las 21.30 por razones de seguridad, y el servicio se reanudará el domingo.

El objetivo es resguardar a pasajeros, choferes y unidades ante eventuales disturbios durante los festejos.

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