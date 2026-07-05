Días atrás te conté sobre el lanzamiento de nombre de usuario en WhatsApp, una herramienta que llega para evitar compartir nuestro número de teléfono a desconocidos que sí o sí nos tienen que contactar. En simples palabras, en lugar de compartir nuestro número personal, compartimos una especie de alias exclusiva para utilizar solamente dentro de la aplicación de Meta.
Nombre de usuario en WhatsApp: las medidas que tomará Meta para reforzar la seguridad y evitar estafas
Para despejar todo tipo de dudas sobre la seguridad de esta nueva herramienta, WhatsApp desarrolló algunas medidas que ayudan a evitar estafas
Ante esta novedad, en redes sociales surgió un debate que llegó hasta la compañía liderada por Mark Zuckerberg: ¿cómo evitar que terceros adivinen nuestro nombre de usuario en WhatsApp y nos escriban o llamen? Ante esto, Meta rápidamente se puso a trabajar en soluciones para evitar estafas y reforzar la seguridad de la herramienta.
Esto es lo que hará WhatsApp para evitar estafas a través del nombre de usuario
La llegada de nombre de usuario a WhatsApp nos lleva a compararla con la herramienta que ofrece Telegram. En la aplicación de origen ruso, cualquiera que cuente con el alias de la otra persona podrá contactarla directamente, algo que incrementa los casos de estafa y pone en riesgo la seguridad del usuario.
Ante la similitud, el temor se trasladó también a los usuarios de WhatsApp. Sin embargo, los desarrolladores de Meta se movieron rápidamente para prevenir este tipo de inconvenientes. En concreto, la aplicación de mensajería instantánea incorporará una clave para quienes quieren contactarte a través del nombre de usuario.
En consecuencia, terceros no podrán iniciar una conversación únicamente conociendo el nombre de usuario, por lo que será necesario conocer la clave proporcionada por WhatsApp para encontrar a otra persona.
A través de su cuenta de X, WhatsApp informó: "La clave de nombre de usuario opcional limita quién puede contactarte con tu nombre de usuario y, a diferencia de Telegram, necesitan conocer el nombre de usuario exacto para enviarte un mensaje".
En la misma línea, los desarrolladores de Meta revelaron que se bloquearán a aquellas personas que acumulen intentos reiterados de adivinar una clave para contactar a través de nombre de usuario.