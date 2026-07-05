Nombre de usuario en WhatsApp: las medidas que tomará Meta para reforzar la seguridad y evitar estafas

Ante la similitud, el temor se trasladó también a los usuarios de WhatsApp. Sin embargo, los desarrolladores de Meta se movieron rápidamente para prevenir este tipo de inconvenientes. En concreto, la aplicación de mensajería instantánea incorporará una clave para quienes quieren contactarte a través del nombre de usuario.

En consecuencia, terceros no podrán iniciar una conversación únicamente conociendo el nombre de usuario, por lo que será necesario conocer la clave proporcionada por WhatsApp para encontrar a otra persona.

Meta incorpora las claves en nombre de usuario de WhatsApp para evitar estafas.

A través de su cuenta de X, WhatsApp informó: "La clave de nombre de usuario opcional limita quién puede contactarte con tu nombre de usuario y, a diferencia de Telegram, necesitan conocer el nombre de usuario exacto para enviarte un mensaje".

En la misma línea, los desarrolladores de Meta revelaron que se bloquearán a aquellas personas que acumulen intentos reiterados de adivinar una clave para contactar a través de nombre de usuario.