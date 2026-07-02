WhatsApp suma nombres de usuario para proteger la privacidad y evitar compartir el número de teléfono

Los usuarios de WhatsApp podrán identificarse por nombres de usuario en lugar de números de teléfono.

Cómo funcionarán los nombres de usuario y qué cambia para los usuarios

WhatsApp aclaró que no habrá un buscador público ni sugerencias automáticas. Para contactar a alguien por primera vez, será necesario conocer su nombre de usuario exacto. Esto implica:

Mayor control sobre quién puede encontrarte.

Menos exposición del número personal.

Un sistema más parecido al de plataformas como Instagram o Telegram, pero sin directorios públicos.

La app también permitirá que los usuarios elijan ser encontrados solo por su nombre de usuario, ocultando completamente su número.

Por qué importa: privacidad global y nuevos hábitos de uso

Aunque en Estados Unidos sigue dominando el SMS, WhatsApp es la herramienta de comunicación principal en Europa, Asia, África y América Latina. El cambio impacta especialmente en regiones donde el número de teléfono se usa como identidad digital y donde compartirlo puede implicar riesgos de seguridad, acoso o spam.

La posibilidad de usar un nombre de usuario abre la puerta a:

Contactos más seguros.

Menos exposición en grupos y comunidades.

Nuevas formas de interacción sin intercambio de números.

La carrera por los nombres deseados: empresas, creadores y usuarios

Los nombres de usuario atractivos serán muy codiciados. Por eso, WhatsApp habilitó la reserva anticipada. Meta confirmó que empresas, organizaciones y creadores con cuentas en Instagram y Facebook podrán reclamar sus nombres para mantener coherencia entre plataformas.

Detalles clave:

Entre 3 y 35 caracteres .

. Sin directorio público.

Nombres de figuras públicas, celebridades y entidades oficiales serán protegidos para evitar suplantación.

WhatsApp redefine la privacidad y la identidad dentro de la app

El cambio de números a nombres de usuario marca un antes y un después en WhatsApp. La plataforma busca equilibrar privacidad, seguridad y experiencia de uso, ofreciendo a los usuarios más control sobre su identidad digital.

En un ecosistema donde la mensajería es central, este movimiento posiciona a WhatsApp en una nueva etapa: más segura, más flexible y más alineada con las prácticas modernas de comunicación.