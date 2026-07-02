WhatsApp anunció una de las mayores transformaciones en su historia: los usuarios podrán identificarse por nombres de usuario en lugar de números de teléfono. La medida busca cerrar un punto débil de privacidad y cambiar la forma en que se inicia contacto dentro de la plataforma más usada del mundo.
WhatsApp suma nombres de usuario para proteger la privacidad y evitar compartir el número de teléfono
WhatsApp permitirá contactar usuarios por nombre de usuario y no por número. Un cambio histórico que refuerza la privacidad y modifica cómo se usa la app
Un cambio histórico en la forma de identificarse en WhatsApp
Según informa APNews, hasta ahora, cualquier persona con tu número podía encontrarte en WhatsApp. Ese modelo, heredado de la telefonía tradicional, se convirtió en un punto débil para la privacidad. La app —que supera los 3.000 millones de usuarios— confirmó que está habilitando la reserva de nombres de usuario únicos, que funcionarán como identificadores alternativos cuando la función se lance este año.
Alice Newton-Rex, vicepresidenta de producto, lo definió como “un núcleo de privacidad” dentro de la plataforma.
Cómo funcionarán los nombres de usuario y qué cambia para los usuarios
WhatsApp aclaró que no habrá un buscador público ni sugerencias automáticas. Para contactar a alguien por primera vez, será necesario conocer su nombre de usuario exacto. Esto implica:
- Mayor control sobre quién puede encontrarte.
- Menos exposición del número personal.
- Un sistema más parecido al de plataformas como Instagram o Telegram, pero sin directorios públicos.
La app también permitirá que los usuarios elijan ser encontrados solo por su nombre de usuario, ocultando completamente su número.
Por qué importa: privacidad global y nuevos hábitos de uso
Aunque en Estados Unidos sigue dominando el SMS, WhatsApp es la herramienta de comunicación principal en Europa, Asia, África y América Latina. El cambio impacta especialmente en regiones donde el número de teléfono se usa como identidad digital y donde compartirlo puede implicar riesgos de seguridad, acoso o spam.
La posibilidad de usar un nombre de usuario abre la puerta a:
- Contactos más seguros.
- Menos exposición en grupos y comunidades.
- Nuevas formas de interacción sin intercambio de números.
La carrera por los nombres deseados: empresas, creadores y usuarios
Los nombres de usuario atractivos serán muy codiciados. Por eso, WhatsApp habilitó la reserva anticipada. Meta confirmó que empresas, organizaciones y creadores con cuentas en Instagram y Facebook podrán reclamar sus nombres para mantener coherencia entre plataformas.
Detalles clave:
- Entre 3 y 35 caracteres.
- Sin directorio público.
- Nombres de figuras públicas, celebridades y entidades oficiales serán protegidos para evitar suplantación.
WhatsApp redefine la privacidad y la identidad dentro de la app
El cambio de números a nombres de usuario marca un antes y un después en WhatsApp. La plataforma busca equilibrar privacidad, seguridad y experiencia de uso, ofreciendo a los usuarios más control sobre su identidad digital.
En un ecosistema donde la mensajería es central, este movimiento posiciona a WhatsApp en una nueva etapa: más segura, más flexible y más alineada con las prácticas modernas de comunicación.