WhatsApp estrenará herramienta para programar mensajes y así funcionará

Así será la programación de mensajes en WhatsApp. Foto: WABI

Gracias a este avance de automatización, las personas tendrán la posibilidad de redactar cualquier mensaje de forma anticipada y determinar tanto la fecha como la hora específicas para que el sistema realice el envío de manera automática, sin intervención posterior. Aunque, todo esto con dos salvedades: los minutos a partir del cual se puede programar un mensaje y el plazo temporal que le asignaremos.

Según cuentan los expertos, la programación contará con un margen de configuración que va desde un mínimo de 10 minutos posteriores al momento actual hasta un límite máximo de dos semanas de anticipación.

En lo que respecta a los mensajes en grupos, los mismos solo serán entregados a las personas que integran el chat una vez que se programó el mensaje. Es decir que cuando se envíe el mensaje programado, no lo recibirán los nuevos miembros del grupo.

WhatsApp estrenará nueva función para programar mensajes.

Por ahora, esta nueva herramienta que está siendo testeada por WhatsApp se encuentra en prueba beta para teléfonos con sistema operativo iOS. Una vez que Meta haga las modificaciones pertinentes, desplegará la actualización para dispositivos con el sistema operativo de Apple y también el de Google.