Adiós a las opciones numeradas: Banco Macro lanzó un chat con inteligencia artificial que ya se usa en Mendoza

¿Qué se puede hacer? Consultar saldos en pesos y dólares, ver movimientos, descargar el CBU, hacer transferencias, pagar servicios, recargar celular, gestionar extracciones sin tarjeta y abrir cuentas nuevas.

En materia de tarjetas de crédito, los clientes pueden consultar límites y disponibles, ver el saldo, la fecha de vencimiento y los últimos consumos, pausar la tarjeta, hacer reclamos por compras desconocidas, consultar los últimos tres resúmenes y denunciar el extravío del plástico. Para las tarjetas de débito, es posible blanquear el PIN, pedir una reposición o avisar sobre un viaje al exterior. Los jubilados cuentan con funciones específicas como consultar la fecha de cobro y desbloquear la tarjeta.

Además, MacroChat funciona como punto de acceso a información clave: sucursales por geolocalización, ExtraCash, App Macro, límites de compra, inversiones, beneficios, seguros, Tienda Macro, billeteras virtuales y paquetes de productos.

“Somos el primer banco del país en llevar la banca conversacional a un nuevo nivel, integrando Inteligencia Artificial generativa con lenguaje natural en WhatsApp. Nuestros procesos ya venían incorporando IA, pero hoy damos un salto que transforma de raíz la relación con los clientes: ahora es el banco el que entiende a las personas, y no las personas las que tienen que adaptarse al banco. ¿Nos mandás un texto? ¿Nos mandás un audio? ¿Nos mandás una imagen? Lo que vos prefieras… nosotros respondemos y resolvemos. En Banco Macro creemos que el futuro de los servicios financieros no pasa por agregar más tecnología, sino por hacer que esa tecnología pase desapercibida detrás de una experiencia. Que lo único visible sea la solución. Resolver una consulta, despejar una duda o atender una necesidad debe ser tan fácil y tan natural como enviar un mensaje de WhatsApp”, aseguró Juan Parma, CEO de Banco Macro.

“Más que una evolución tecnológica, MacroChat es una nueva forma de relacionarse: más simple, más cercana, más humana. Una manera distinta de interactuar con Banco Macro desde cualquier lugar del país o del mundo,

a cualquier hora, escribiendo, mandando un audio o una imagen, exactamente como lo hacemos en nuestra vida cotidiana. El banco debe estar donde las personas ya están, y hablar como las personas ya hablan. Porque innovar de verdad no es incorporar tecnología. Es hacer las cosas más fáciles para quienes confían en nosotros todos los días”, agregó Parma.

Lo que hace única a esta plataforma es su capacidad para entender el contexto. MacroChat recuerda lo que se dijo antes y atiende varios pedidos a la vez. Un mensaje como “quiero saber mi saldo y también pagar el gas” genera una sola respuesta.

“MacroChat es una plataforma montada sobre WhatsApp, 100% conversacional, desarrollada con IA generativa, donde nuestros clientes y no clientes pueden conversar con el banco y resolver sus consultas, pedir información y asesoramiento. También es posible transaccionar: pedir un saldo, una constancia de CBU, hacer una transferencia, pagar servicios o recargar el celular. Y además tiene la posibilidad de ser asistido por una persona en los casos donde el bot no pueda responder. Es una nueva forma de relacionarnos con nuestros clientes, innovadora y única en el mercado. No hay otro banco que tenga esta solución”, explicó Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Cuando la consulta supera lo que la inteligencia artificial puede resolver, o cuando el cliente simplemente prefiere hablar con una persona, la conversación pasa a un operador humano de manera fluida, sin cortes y sin tener que repetir nada de lo que ya se dijo. Esa integración entre lo digital y lo humano forma parte de lo que Banco Macro llama su filosofía Phygital: la convicción de que lo digital y lo humano no son opuestos, sino complementarios.

MacroChat reemplaza al anterior BancoChat. La transición fue diseñada para que nadie note el cambio: se usa el mismo número de WhatsApp, no hace falta registrarse de nuevo y los historiales de conversación se mantienen intactos.

“El lanzamiento de MacroChat es un gran hito, pero también el comienzo de una nueva etapa. Vamos a continuar planteando desafíos para construir un banco cada vez más inteligente, más moderno, más cercano y más simple. El futuro de los bancos no se construye esperando que cambien los clientes, se hace evolucionando como banco para estar cada vez más cerca de ellos. MacroChat no es el destino: es el punto de partida. Una apuesta concreta de Banco Macro por redefinir los estándares de la industria financiera argentina, en una época en que los clientes ya no distinguen entre el mundo físico y el digital porque, sencillamente, viven en ambos al mismo tiempo”, concluyó Juan Parma, CEO de Banco Macro.