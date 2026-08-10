Supervielle reinauguró su sucursal ubicada en San Martín 841, en la ciudad de Mendoza, tras una importante transformación destinada a seguir fortaleciendo la atención cercana, ágil y personalizada que brinda a sus clientes.
Supervielle reafirma su liderazgo en Mendoza con la transformación de su emblemática sucursal
La modernización de la sede busca ofrecer una experiencia de atención cada vez más ágil, en una provincia estratégica para el banco, fortaleciendo además su acompañamiento a los sectores productivos clave para el desarrollo económico del país
La renovada sede, un punto clave para la relación del banco con las personas y las empresas que protagonizan las actividades productivas de la provincia, incorpora espacios exclusivos y salas de reunión para la atención de clientes PyME, División Vinos y empresas, con el objetivo de ofrecer una experiencia diferencial y consolidar a la sucursal como un centro de negocios para las empresas y sectores productivos de la provincia.
De esta forma, busca potenciar industrias estratégicas como la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo, además del creciente desarrollo de la minería, los nuevos proyectos de oil & gas y sus respectivas cadenas de valor. Estas actividades encuentran en Supervielle un aliado financiero para impulsar proyectos y oportunidades de crecimiento, a través de propuestas como Leasing, donde el banco es uno de los líderes del segmento, y sus soluciones para comercio exterior y financiamiento para proveedores de estas industrias dinámicas en las que Supervielle desarrolló ejecutivos especializados.
Además, el espacio funcionará como punto de encuentro para los clientes Identité y sus ejecutivos de cuenta, reforzando la propuesta de valor para este segmento, que recientemente incorporó la acumulación de millas en Aerolíneas Plus a sus beneficios en gastronomía, bodegas y compras en la Tienda Supervielle de Mercado Libre, entre otros.
La sucursal cuenta también con amplios salones de atención al público y un lobby de cajeros automáticos y terminales de autoservicio, que brindan mayor comodidad, accesibilidad y capacidad operativa para responder a las necesidades de los clientes.
“Esta modernización refleja nuestra visión de largo plazo y nuestro liderazgo como banco privado de Mendoza. Buscamos seguir estando cerca de nuestros clientes con propuestas ágiles, simples y alineadas con sus necesidades, en un espacio concebido para fomentar el diálogo, los negocios y la generación de valor. De esta forma, también contribuimos a impulsar tanto las industrias que históricamente distinguen a la provincia como los nuevos sectores que liderarán el crecimiento económico durante los próximos años”, destacó Fabiola Sosa, Gerente Divisional de Supervielle en Mendoza.
De esta manera, Supervielle ratifica su compromiso con el crecimiento de Mendoza y de toda la región de Cuyo, impulsando la inclusión financiera, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones que acompañan a las personas y a las empresas a través de una atención cercana y personalizada.
En pocas palabras
- Supervielle en Mendoza: inauguró sucursal modernizada en San Martín 841, buscando agilidad y atención personalizada.
- Foco productivo: la sede renovada potencia sectores clave como vitivinicultura, agroindustria y turismo con atención especializada.
- Compromiso local: la reinauguración reafirma el liderazgo del banco en la provincia y su acompañamiento a las actividades económicas.