Supervielle reafirma su liderazgo en Mendoza con la transformación de su emblemática sucursal

La reinauguración reafirma el liderazgo del banco en la provincia y su acompañamiento a las actividades económicas.

Además, el espacio funcionará como punto de encuentro para los clientes Identité y sus ejecutivos de cuenta, reforzando la propuesta de valor para este segmento, que recientemente incorporó la acumulación de millas en Aerolíneas Plus a sus beneficios en gastronomía, bodegas y compras en la Tienda Supervielle de Mercado Libre, entre otros.

La sucursal cuenta también con amplios salones de atención al público y un lobby de cajeros automáticos y terminales de autoservicio, que brindan mayor comodidad, accesibilidad y capacidad operativa para responder a las necesidades de los clientes.

“Esta modernización refleja nuestra visión de largo plazo y nuestro liderazgo como banco privado de Mendoza. Buscamos seguir estando cerca de nuestros clientes con propuestas ágiles, simples y alineadas con sus necesidades, en un espacio concebido para fomentar el diálogo, los negocios y la generación de valor. De esta forma, también contribuimos a impulsar tanto las industrias que históricamente distinguen a la provincia como los nuevos sectores que liderarán el crecimiento económico durante los próximos años”, destacó Fabiola Sosa, Gerente Divisional de Supervielle en Mendoza.

La sede renovada potencia sectores clave como vitivinicultura, agroindustria y turismo con atención especializada.

De esta manera, Supervielle ratifica su compromiso con el crecimiento de Mendoza y de toda la región de Cuyo, impulsando la inclusión financiera, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones que acompañan a las personas y a las empresas a través de una atención cercana y personalizada.