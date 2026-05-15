Banco Supervielle y Aerolíneas Argentinas lanzaron en Mendoza una alianza para sumar millas y viajar

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el sorteo de un viaje a Italia entre los asistentes, en línea con el espíritu del programa: convertir los consumos cotidianos en oportunidades para cumplir sueños y recorrer el mundo.

Cómo funciona el programa

La alianza permitirá que los clientes del banco acumulen millas dentro del programa Aerolíneas Plus utilizando sus tarjetas de crédito Visa Signature, Mastercard Black y también las versiones Platinum de ambas marcas.

“Logramos hacer una alianza con Aerolíneas Argentinas para que nuestros clientes puedan sumar millas en el programa Aerolíneas Plus. Todas las compras con sus tarjetas suman millas para vuelos nacionales e internacionales”, explicó Laura Fiori, Líder del Segmento Identité, durante el lanzamiento.

Laura Fiori, Banco Supervielle. Laura Fiori, Líder del Segmento Identité de Banco Supervielle, le dio la bienvenida a los clientes en la presentación de la alianza con Aerolíneas Argentinas. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

La adhesión al programa será completamente digital y sencilla. Los clientes podrán activarlo directamente desde la app del banco con un solo clic o también a través del sitio web.

Además, quienes aún no formen parte del segmento premium podrán convertirse en clientes Identité para acceder a los beneficios.

Viajes, cuotas y experiencias premium

Desde la entidad destacaron que la propuesta no se limita únicamente a la acumulación de millas, sino que apunta a construir una experiencia integral para los usuarios.

Entre los beneficios se incluyen:

Acumulación de millas Aerolíneas Plus con consumos diarios.

Financiación de pasajes en seis cuotas.

Acceso VIP a salas de aeropuertos.

Fast Pass en Ezeiza.

Beneficios gastronómicos y en bodegas de Mendoza mediante la “Ruta Gastronómica”.

Lanzamiento Banco Supervielle y Aerolineas Argentinas en Mendoza 3 En el atardecer mendocino, los clientes de Banco Supervielle fueron agasajados en un evento lleno de glamour. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

“La verdad es que no hay nada que a la gente le guste más que viajar. Es un programa muy simple y en pocos meses uno ya puede conseguir un pasaje”, enfatizó Fiori.

Mendoza, elegida para el lanzamiento

La entidad eligió Mendoza para realizar la presentación oficial de esta alianza, una decisión que desde el banco vincularon al peso estratégico que tiene la provincia dentro de su operación nacional.

“Mendoza para el banco es una provincia muy importante. Somos banco principal aquí y acompañamos al deporte, a la educación financiera y a nuestros clientes”, señaló Fabiola Sosa, Gerente Divisional de Supervielle.

Fabiola Sosa, Banco Supervielle Fabiola Sosa, Gerente Divisional de Banco Supervielle, expresó su alegría de hacer el anuncio en Mendoza. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

También remarcaron que la intención es ofrecer una propuesta diferencial dentro del sistema financiero argentino, enfocada cada vez más en experiencias y beneficios emocionales, más allá de los productos bancarios tradicionales.

“Queremos que nuestros clientes vivan experiencias únicas, que puedan viajar, conocer lugares y cumplir sueños a través del uso de los productos del banco”, subrayó.

Laura Fiori y Fabiola Sosa, Banco Supervielle Las anfitrionas de la tarde: Laura Fiori y Fabiola Sosa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

La alianza ya comenzó a implementarse en todo el país y apunta especialmente a usuarios que priorizan experiencias, turismo y beneficios premium asociados al consumo cotidiano.

Los invitados especiales del evento

Social 9- Banco Supervielle Amparo Panasiti, Marina Milanesio, Carolina Chales y Marta Reale acompañaron a Banco Supervielle en el evento nacional que se hizo en Mendoza. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Supervielle- social 1 Fabiola Sosa, Celina y Eliana Merlo, Leo Andreu y Ana Lovaglio posaron para los flashes de Diario UNO. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Supervielle- social 2 Romina Binetti y Diego Lago estuvieron expectantes por los anuncios de Banco Supervielle. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Supervielle- social 3 Encuentro de amigas y charlas sobre próximos viajes: Magdalena Alba, Marisel Millán, Macarena Millán, Fernanda Freixas y Agustina Alba. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

supervielle- social 5 Rodolfo Demo y Diego Pulenta dijeron presente en el evento exclusivo para clientes de Banco Supervielle. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

supervielle- social 6 Planificando la próxima escapada: Gabriela Romoli y Nidia Álvarez. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

supervielle- social 8 Mauricio Ruiz y Verena Crespi estuvieron presentes en el lanzamiento de la alianza de Banco Supervielle y Aerolíneas Argentinas. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

supervielle- social 7 Jorge Palero y Alejandro Perrone en el evento en Villa Elina en Luján de Cuyo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.