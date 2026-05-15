Con un evento exclusivo realizado este jueves en la casona de Villa Elina, en Luján de Cuyo, el Banco Supervielle presentó oficialmente su nueva alianza estratégica con Aerolíneas Argentinas, una propuesta que permitirá a los clientes sumar millas con sus consumos diarios y acceder a beneficios para viajar por el país y el exterior.
Banco Supervielle y Aerolíneas Argentinas lanzaron en Mendoza una alianza para sumar millas y viajar
Con un exclusivo evento realizado en Villa Elina, Banco Supervielle y Aerolíneas Argentinas presentaron en Mendoza una alianza estratégica que permitirá a los clientes sumar millas con sus consumos diarios y acceder a beneficios premium
La presentación reunió a empresarios, invitados especiales y clientes del segmento Identité en una jornada marcada por la sofisticación, las experiencias premium y el entusiasmo por una iniciativa que busca unir servicios financieros con turismo y experiencias de viaje.
Uno de los momentos más esperados de la noche fue el sorteo de un viaje a Italia entre los asistentes, en línea con el espíritu del programa: convertir los consumos cotidianos en oportunidades para cumplir sueños y recorrer el mundo.
Cómo funciona el programa
La alianza permitirá que los clientes del banco acumulen millas dentro del programa Aerolíneas Plus utilizando sus tarjetas de crédito Visa Signature, Mastercard Black y también las versiones Platinum de ambas marcas.
“Logramos hacer una alianza con Aerolíneas Argentinas para que nuestros clientes puedan sumar millas en el programa Aerolíneas Plus. Todas las compras con sus tarjetas suman millas para vuelos nacionales e internacionales”, explicó Laura Fiori, Líder del Segmento Identité, durante el lanzamiento.
La adhesión al programa será completamente digital y sencilla. Los clientes podrán activarlo directamente desde la app del banco con un solo clic o también a través del sitio web.
Además, quienes aún no formen parte del segmento premium podrán convertirse en clientes Identité para acceder a los beneficios.
Viajes, cuotas y experiencias premium
Desde la entidad destacaron que la propuesta no se limita únicamente a la acumulación de millas, sino que apunta a construir una experiencia integral para los usuarios.
Entre los beneficios se incluyen:
- Acumulación de millas Aerolíneas Plus con consumos diarios.
- Financiación de pasajes en seis cuotas.
- Acceso VIP a salas de aeropuertos.
- Fast Pass en Ezeiza.
- Beneficios gastronómicos y en bodegas de Mendoza mediante la “Ruta Gastronómica”.
“La verdad es que no hay nada que a la gente le guste más que viajar. Es un programa muy simple y en pocos meses uno ya puede conseguir un pasaje”, enfatizó Fiori.
Mendoza, elegida para el lanzamiento
La entidad eligió Mendoza para realizar la presentación oficial de esta alianza, una decisión que desde el banco vincularon al peso estratégico que tiene la provincia dentro de su operación nacional.
“Mendoza para el banco es una provincia muy importante. Somos banco principal aquí y acompañamos al deporte, a la educación financiera y a nuestros clientes”, señaló Fabiola Sosa, Gerente Divisional de Supervielle.
También remarcaron que la intención es ofrecer una propuesta diferencial dentro del sistema financiero argentino, enfocada cada vez más en experiencias y beneficios emocionales, más allá de los productos bancarios tradicionales.
“Queremos que nuestros clientes vivan experiencias únicas, que puedan viajar, conocer lugares y cumplir sueños a través del uso de los productos del banco”, subrayó.
La alianza ya comenzó a implementarse en todo el país y apunta especialmente a usuarios que priorizan experiencias, turismo y beneficios premium asociados al consumo cotidiano.