Inicio Sociedad Cebollas
Reciclaje

Si tenés cebolla en casa, tenés un tesoro en tus manos: reutiliza su cáscara como condimento

Si compraste cebolla para hacer alguna comida, no tires su cáscara porque en verdad son un tesoro. Te contamos cómo usarla

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés cebolla en casa, tenés un tesoro en tus manos: reutiliza su cáscara como condimento. Fuente: Canva

Si tenés cebolla en casa, tenés un tesoro en tus manos: reutiliza su cáscara como condimento. Fuente: Canva

Aunque la mayoría suele tirarlas a la basura, las cáscaras de cebolla esconden propiedades y usos que las convierten en un verdadero tesoro del hogar. Lejos de ser un simple descarte, este residuo puede aprovecharse en la cocina de una forma totalmente inesperada, pero útil.

Cuando se usa cebolla para cocinar, lo más común es cortarla y tirar esa capa que la envuelve. Pero lo que nadie sabe es que esa parte del vegetal concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente en diversas formas.

De hecho, hay muchas de ellas que contienen incluso más fibra que la misma verdura en sí. Pero además de sus beneficios nutricionales, guardar y reutilizar el tallo ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, un hábito que busca ponerse en práctica gracias al poder y beneficios del reciclaje.

_cascara a la cebolla
Las c&aacute;scaras de cebolla son un residuo con muchos usos y beneficios. Fuente: Canva

Las cáscaras de cebolla son un residuo con muchos usos y beneficios. Fuente: Canva

Por qué las cáscaras de cebolla son un tesoro

Las cáscaras de cebolla concentran quercetina y compuestos antioxidantes que ayudan a fortalecer el organismo y a combatir radicales libres. Por eso, muchas culturas las utilizan en infusiones suaves o caldos, siempre retirándolas antes de consumir.

Si decides usarlas en la cocina, puedes aprovecharlas en un caldo casero para darle más sabor, en arroz y pastas para hacerlas más doradas e incluso como infusión natural ideal para beber por la noche.

Aunque no se comen directamente, las cáscaras de cebolla concentran fibras, minerales y polifenoles. Estos compuestos se transfieren parcialmente a caldos e infusiones, lo que ayuda a favorecer la digestión, reducir la retención de líquidos, aportar efectos antiinflamatorios leves.

Así mismo, gracias a las miles ideas que nos ofrece el reciclaje en todos sus ámbitos, una opción práctica, pero que no todos conocen es usar esas cáscaras como un nuevo condimento reversionado.

_cascara a la cebolla transformada en condimento
Procura no tirar las c&aacute;scaras de las cebollas y crear tu propio condimento para cualquier tipo de comida. Fuente: TikTok.

Procura no tirar las cáscaras de las cebollas y crear tu propio condimento para cualquier tipo de comida. Fuente: TikTok.

Reciclaje: cómo hacer un condimento con cáscara de cebolla

Cuando cortes una cebolla, piensa antes de tirar la cáscara porque es tu momento de convertir un residuo en un tesoro: hacete un condimento que amarás tener en casa para tus comidas. Primero, lava bien dos o tres veces la cáscara para sacarle bien la tierra y escurrilas hasta que queden bien secas. Llevalas a una bandeja a horno medio y calentalas por 5 minutos moviéndolas constantemente. Por último, lleva las cáscaras de las cebollas a una procesadora o licuadora hasta que queden totalmente trituradas.

Cuando queden listas, saca tu especiero y pone las cáscaras trituradas allí: tendrás un condimento con sabor a cebolla para agregarle a carnes, guisos, pollo o cualquier comida.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar