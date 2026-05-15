Si tenés cebolla en casa, tenés un tesoro en tus manos: reutiliza su cáscara como condimento

Cuando se usa cebolla para cocinar, lo más común es cortarla y tirar esa capa que la envuelve. Pero lo que nadie sabe es que esa parte del vegetal concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente en diversas formas.
De hecho, hay muchas de ellas que contienen incluso más fibra que la misma verdura en sí. Pero además de sus beneficios nutricionales, guardar y reutilizar el tallo ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, un hábito que busca ponerse en práctica gracias al poder y beneficios del reciclaje.
Por qué las cáscaras de cebolla son un tesoro
Las cáscaras de cebolla concentran quercetina y compuestos antioxidantes que ayudan a fortalecer el organismo y a combatir radicales libres. Por eso, muchas culturas las utilizan en infusiones suaves o caldos, siempre retirándolas antes de consumir.
Si decides usarlas en la cocina, puedes aprovecharlas en un caldo casero para darle más sabor, en arroz y pastas para hacerlas más doradas e incluso como infusión natural ideal para beber por la noche.
Aunque no se comen directamente, las cáscaras de cebolla concentran fibras, minerales y polifenoles. Estos compuestos se transfieren parcialmente a caldos e infusiones, lo que ayuda a favorecer la digestión, reducir la retención de líquidos, aportar efectos antiinflamatorios leves.
Así mismo, gracias a las miles ideas que nos ofrece el reciclaje en todos sus ámbitos, una opción práctica, pero que no todos conocen es usar esas cáscaras como un nuevo condimento reversionado.
Reciclaje: cómo hacer un condimento con cáscara de cebolla
Cuando cortes una cebolla, piensa antes de tirar la cáscara porque es tu momento de convertir un residuo en un tesoro: hacete un condimento que amarás tener en casa para tus comidas. Primero, lava bien dos o tres veces la cáscara para sacarle bien la tierra y escurrilas hasta que queden bien secas. Llevalas a una bandeja a horno medio y calentalas por 5 minutos moviéndolas constantemente. Por último, lleva las cáscaras de las cebollas a una procesadora o licuadora hasta que queden totalmente trituradas.
Cuando queden listas, saca tu especiero y pone las cáscaras trituradas allí: tendrás un condimento con sabor a cebolla para agregarle a carnes, guisos, pollo o cualquier comida.