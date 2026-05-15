Si tenés cebolla en casa, tenés un tesoro en tus manos: reutiliza su cáscara como condimento

_cascara a la cebolla Las cáscaras de cebolla son un residuo con muchos usos y beneficios. Fuente: Canva

Por qué las cáscaras de cebolla son un tesoro

Las cáscaras de cebolla concentran quercetina y compuestos antioxidantes que ayudan a fortalecer el organismo y a combatir radicales libres. Por eso, muchas culturas las utilizan en infusiones suaves o caldos, siempre retirándolas antes de consumir.

Si decides usarlas en la cocina, puedes aprovecharlas en un caldo casero para darle más sabor, en arroz y pastas para hacerlas más doradas e incluso como infusión natural ideal para beber por la noche.

Aunque no se comen directamente, las cáscaras de cebolla concentran fibras, minerales y polifenoles. Estos compuestos se transfieren parcialmente a caldos e infusiones, lo que ayuda a favorecer la digestión, reducir la retención de líquidos, aportar efectos antiinflamatorios leves.

Así mismo, gracias a las miles ideas que nos ofrece el reciclaje en todos sus ámbitos, una opción práctica, pero que no todos conocen es usar esas cáscaras como un nuevo condimento reversionado.

_cascara a la cebolla transformada en condimento Procura no tirar las cáscaras de las cebollas y crear tu propio condimento para cualquier tipo de comida. Fuente: TikTok.

Reciclaje: cómo hacer un condimento con cáscara de cebolla

Cuando cortes una cebolla, piensa antes de tirar la cáscara porque es tu momento de convertir un residuo en un tesoro: hacete un condimento que amarás tener en casa para tus comidas. Primero, lava bien dos o tres veces la cáscara para sacarle bien la tierra y escurrilas hasta que queden bien secas. Llevalas a una bandeja a horno medio y calentalas por 5 minutos moviéndolas constantemente. Por último, lleva las cáscaras de las cebollas a una procesadora o licuadora hasta que queden totalmente trituradas.

Cuando queden listas, saca tu especiero y pone las cáscaras trituradas allí: tendrás un condimento con sabor a cebolla para agregarle a carnes, guisos, pollo o cualquier comida.