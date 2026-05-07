Empanadas de jamón y queso con 1 ingrediente estrella: la receta con cebolla caramelizada súper rica y jugosa

Las empanadas de jamón y queso son, sin dudas, una de las mejores recetas para preparar en casa de forma rápida y sin complicaciones. Además, le gustan a todos los miembros de la familia. Sin embargo, algunas versiones llevan ingredientes que pueden potenciar su sabor y hacer un festín en el paladar.
Y allí es cuando entra en juego la cebolla caramelizada, que hace un maridaje perfecto con el jamón y queso. Esta receta de empanadas, un poco más sofisticcadas e intensas, es muy sencilla de preparar y tiene una textura muy jugosa.
Recetas: empanadas de jamón, queso y cebolla caramelizada
Ingredientes:
- 6 tapas de empanada
- 3 lonchas de jamón natural
- 1 cebolla
- 25 cc de vino blanco
- 1 rama de cebolla de verdeo
- 90 g de queso fresco
- 1 cdta. de orégano
- 2 cdas. soperas de queso blanco untable
Cómo hacer la receta de empanadas de jamón y queso con cebolla caramelizada
- Para comenzar, carameliza la cebolla con sus propios azúcares en una sartén a fuego máximo con 1 cucharadita de aceite hasta que comience a transparentarse. Baja el fuego y agrega una cucharada de agua caliente junto con la parte blanca del verdeo. Repite el procedimiento cambiando el agua por vino blanco.
- Luego, mezcla la cebolla con fetas de jamón, el queso fresco en cubos y el queso untable. Condimenta con orégano y rellena las tapas de empanadas, haciendo el repulgue que más te guste.
- Por último, coloca las empanadas de jamón, queso y cebolla en una asadera previamente engrasada y píntalas con huevo batido. Cocina en el horno a 200 ºC durante 20 minutos.