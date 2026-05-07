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Empanadas de jamón y queso con 1 ingrediente estrella: la receta con cebolla caramelizada súper rica y jugosa

Las empanadas de jamón y queso con cebolla caramelizada son una de las recetas más intensas, sabrosas y jugosas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las empanadas de jamón y queso con cebolla caramelizada son intensas, sabrosas y jugosas. Su receta es simple.

Las empanadas de jamón y queso con cebolla caramelizada son intensas, sabrosas y jugosas. Su receta es simple.

Las empanadas de jamón y queso son, sin dudas, una de las mejores recetas para preparar en casa de forma rápida y sin complicaciones. Además, le gustan a todos los miembros de la familia. Sin embargo, algunas versiones llevan ingredientes que pueden potenciar su sabor y hacer un festín en el paladar.

Y allí es cuando entra en juego la cebolla caramelizada, que hace un maridaje perfecto con el jamón y queso. Esta receta de empanadas, un poco más sofisticcadas e intensas, es muy sencilla de preparar y tiene una textura muy jugosa.

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Recetas: empanadas de jamón, queso y cebolla caramelizada

Ingredientes:

  • 6 tapas de empanada
  • 3 lonchas de jamón natural
  • 1 cebolla
  • 25 cc de vino blanco
  • 1 rama de cebolla de verdeo
  • 90 g de queso fresco
  • 1 cdta. de orégano
  • 2 cdas. soperas de queso blanco untable
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Cómo hacer la receta de empanadas de jamón y queso con cebolla caramelizada

  1. Para comenzar, carameliza la cebolla con sus propios azúcares en una sartén a fuego máximo con 1 cucharadita de aceite hasta que comience a transparentarse. Baja el fuego y agrega una cucharada de agua caliente junto con la parte blanca del verdeo. Repite el procedimiento cambiando el agua por vino blanco.
  2. Luego, mezcla la cebolla con fetas de jamón, el queso fresco en cubos y el queso untable. Condimenta con orégano y rellena las tapas de empanadas, haciendo el repulgue que más te guste.
  3. Por último, coloca las empanadas de jamón, queso y cebolla en una asadera previamente engrasada y píntalas con huevo batido. Cocina en el horno a 200 ºC durante 20 minutos.
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