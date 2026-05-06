Cómo hacer Panqueques caseros perfectos: la receta tradicional, con 4 ingredientes y en segundos

Los panqueques caseros son una de las recetas más rendidoras y prácticas para resolver comidas dulces y saladas. Su preparación lleva pocos ingredienes, se cocinan en minutos y son la base ideal de distintos platos clásicos, como los rollitos de dulce de leche o los canelones.
Aunque la mezcla de ingredientes sea siempre la misma, cuando los panqueques se usan para hacer canelones se recomienda hacerlos más gruesos. De esa manera, pueden mantener el relleno sin romperse.
La receta de panqueques se puede preparar con anticipación, freezar y usar en distintas comidas. Te contamos con qué rellenarlos, cómo hacerlos en casa y el método correcto de conservación.
Rellenos para los panqueques caseros
Los panqueques caseros son una de las recetas más versátiles, ya que se pueden combinar con rellenos dulces o salados y, de esa manera, servirse en una comida y en el desayuno o la merienda.
Es decir, se pueden convertir en canelones, en una torre de panqueques o en rollitos con relleno dulce. ¿Con qué rellenar los panqueques?
- Relleno de carne: los canelones de carne son una de las mejores opciones para el almuerzo o la cena.
- Relleno de verduras cremoso: la espinaca y la acelga son las más elegidas en estos canelones vegetarianos.
- Relleno de choclo o humita: estos canelones son los favoritos de muchas familias y tienen un sabor especial.
- Jamón y queso: simplemente enrolla los panqueques sobre una feta de jamón y otra de queso.
- Dulce de leche: los panqueques rellenos con dulce de leche son el postre perfecto para cualquier argentino.
- Pulpa de frutos rojos: puedes combinar mermelada con frutos rojos o rellenar los panqueques con la pulpa.
- Chocolate: otra opción golosa es la de los panqueques rellenos con chocolate derretido. Les puedes agregar banana o frutillas.
- Cubitos de manzana cocida: si quieres una versión más sofisticada, rellena los panqueques con manzana cocinada en una sartén.
Receta de los panqueques caseros
Ingredientes:
- 2 huevos
- 220 g de harina
- 1/2 cdta. de sal
- 1/2 l de leche
Cómo hacer la receta fácil de panqueques, paso a paso
- El primer paso de la receta de panqueques es batir los huevos junto con la sal y luego incorporar la leche.
- A continuación, agrega la harina, batiendo constantemente para que no queden grumos, y deja descansar 20 minutos en la heladera.
- Luego, coloca un cucharón de la preparación en una sartén caliente con manteca o aceite.
- Cuando se cocine, dalo vuelta y déjalo unos segundos más. Repite el proceso hasta cocinar todos los panqueques.
Cómo conservar los panqueques en la heladera
Si no vas a usar los panqueques caseros inmediatamente, puedes reservarlos en el freezer por hasta 5-6 meses. Mientras tanto, en la heladera no duran más de 4 días.