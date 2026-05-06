Cómo hacer Panqueques caseros perfectos: la receta tradicional, con 4 ingredientes y en segundos

La receta de panqueques se puede preparar con anticipación, freezar y usar en distintas comidas. Te contamos con qué rellenarlos, cómo hacerlos en casa y el método correcto de conservación.

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Rellenos para los panqueques caseros

Los panqueques caseros son una de las recetas más versátiles, ya que se pueden combinar con rellenos dulces o salados y, de esa manera, servirse en una comida y en el desayuno o la merienda.

Es decir, se pueden convertir en canelones, en una torre de panqueques o en rollitos con relleno dulce. ¿Con qué rellenar los panqueques?

Relleno de carne: los canelones de carne son una de las mejores opciones para el almuerzo o la cena.

Relleno de verduras cremoso: la espinaca y la acelga son las más elegidas en estos canelones vegetarianos.

Relleno de choclo o humita: estos canelones son los favoritos de muchas familias y tienen un sabor especial.

Jamón y queso: simplemente enrolla los panqueques sobre una feta de jamón y otra de queso.

Dulce de leche: los panqueques rellenos con dulce de leche son el postre perfecto para cualquier argentino.

Pulpa de frutos rojos: puedes combinar mermelada con frutos rojos o rellenar los panqueques con la pulpa.

Chocolate: otra opción golosa es la de los panqueques rellenos con chocolate derretido. Les puedes agregar banana o frutillas.

Cubitos de manzana cocida: si quieres una versión más sofisticada, rellena los panqueques con manzana cocinada en una sartén.

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Receta de los panqueques caseros

Ingredientes:

2 huevos

220 g de harina

1/2 cdta. de sal

1/2 l de leche

Cómo hacer la receta fácil de panqueques, paso a paso

El primer paso de la receta de panqueques es batir los huevos junto con la sal y luego incorporar la leche. A continuación, agrega la harina, batiendo constantemente para que no queden grumos, y deja descansar 20 minutos en la heladera. Luego, coloca un cucharón de la preparación en una sartén caliente con manteca o aceite. Cuando se cocine, dalo vuelta y déjalo unos segundos más. Repite el proceso hasta cocinar todos los panqueques.

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Cómo conservar los panqueques en la heladera

Si no vas a usar los panqueques caseros inmediatamente, puedes reservarlos en el freezer por hasta 5-6 meses. Mientras tanto, en la heladera no duran más de 4 días.