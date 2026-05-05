Cómo hacer Guiso de lentejas: la receta de otoño cremosa y con 1 ingrediente especial

La llegada del otoño nos invita a preparar recetas caseras sabrosas, abundantes y calientes como es el guiso de lentejas. Esta comida clásica es nutritiva y perfecta para reconfortar el cuerpo durante los días más fríos del año.
Este guiso es una preparción que combina legumbres, carnes y verduras como lentejas, panceta, chorizo colorado, papa, zapallo, cebolla, junto con condimentos que aportan un toque picante y delicioso. Te dejamos la receta, paso a paso.
Cómo hacer guiso de lentejas: la receta, paso a paso
Ingredientes:
- 1/2 k de lentejas
- 150 g de panceta ahumada
- 1 chorizo colorado
- 1 trozo de carne vacuna o cerdo
Verduras:
- 1/2 pimiento morrón rojo
- 1 cebolla grande
- 1 cebolla de verdeo
- 2 dientes de ajo
- 1 1/2 l de caldo de verdura
- 2 papas
- Ingrediente especial: 1/2 calabaza (para que le de cremosidad al deshacerse)
- Aceite de oliva
Condimentos:
- 1 cdta. de pimentón
- 1 cdta. de ají molido picante
- Orégano
- Pimienta y sal
El paso a paso
- Primero, en una olla con agua y sal pon a hervir las lentejas durante 30 minutos. Mientras tanto, pela la cebolla y pícala muy fina, corta el pimiento y el verdeo en cuadraditos. También, corta el chorizo, la carne y la panceta en cubos pequeños.
- En otra olla, agrega el aceite y rehoga la cebolla, el pimiento, el verdeo y los ajos picados. Luego, incorpora el chorizo, la panceta y las carnes cortadas en cubos. También puedes sumar calabaza y papas cortadas en cubos para darle cremosidad. Revuelve.
- A continuación, agrega un cucharón de caldo disuelto y deja cocinar por 10 minutos. Sazona con pimentón, ají, orégano y pimienta.
- Cuando las lentejas ya estén tiernas cuélalas, dejando un poco de agua de cocción, y agrégalas a la olla con los vegetales y las carnes. Si es necesario, agrega más caldo y sal.
- Por último, cocina el guiso de lentejas por unos minutos para amalgamar los sabores, deja reposar y sirve.