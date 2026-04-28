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Cómo hacer Guiso de mondongo: la receta de la buseca sabrosa, reconfortante y riquísima para el frío

La buseca es un guiso de mondongo típico de la gastronomía Argentina. Además, es una de las mejores recetas para disfrutar el Día del Trabajador

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El guiso de mondongo es una de las mejores recetas para disfrutar el Día del Trabajador.

El guiso de mondongo es una de las mejores recetas para disfrutar el Día del Trabajador.

La buseca, también conocida como guiso de mondongo, es una de las recetas típicas de los países rioplatenses, como Argentina, Paraguay y Uruguay. Es una preparación ideal para festejar elo Día del Trabajador y acondicionar el cuerpo durante los días fríos.

Se trata de una especie de guiso que se prepara con mondongo del estómago vacuno, zanahoria, cebolla, pimiento, tomate, porotos y algunas especies como romero y laurel.

Lo cierto es que la buseca es un guiso reconfortante y nutritivo originario de Italia que se ha convertido en una receta típica de la gastronomía española. Aunque también se asocia a la gastronomía afro-rioplatense, ya que los ignredientes eran sustento de los esclavos de Uruguay.

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Recetas: ingredientes para hacer Buseca o guiso de mondongo

  • 1 kilo de mondongo
  • 2 cebollas grandes
  • 2 zanahorias
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 2 tomates
  • 1 taza de porotos blancos
  • Sal y pimienta
  • Condimentos opcionales: 1 ramita de romero, 2 hojas de laurel, aceite de oliva

Entre sus ingredientes, también puedes sumar chorizos colorados, cueritos y patitas de chancho.

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Cómo hacer la receta de Buseca, el guiso de mondongo paso a paso

  1. Primero, corta el mondongo en tiras y lávalo con agua fría. Colócalo en una olla grande, cubierto de agua fría y llévalo a ebullición. Desecha el agua.
  2. En la misma olla, agrega agua nueva para cubrir el mondongo y suma el laurel y el romero. Cocina a fuego medio durante 1 hora y media o hasta que el mondongo esté tierno.
  3. Mientras tanto, corta las cebollas, las zanahorias, los pimientos y los tomates en cubos pequeños. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y saltea las verduras hasta que queden tiernas.
  4. Para terminar, agrega las verduras y los porotos a la olla con mondongo y cocina el guiso o buseca durante 30 minutos más. Salpimenta a gusto y sirve caliente.

La buseca o guiso de mondongo es una de las recetas reconfortantes y nutritivas para acondicionar el cuerpo durante los días fríos. Si quieres, puedes acompañar esta comida con una rodaja de pan casero y vino tinto para celebrar el Día del Trabajador.

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