Cómo hacer Guiso de mondongo: la receta de la buseca sabrosa, reconfortante y riquísima para el frío

Se trata de una especie de guiso que se prepara con mondongo del estómago vacuno, zanahoria, cebolla, pimiento, tomate, porotos y algunas especies como romero y laurel.

Lo cierto es que la buseca es un guiso reconfortante y nutritivo originario de Italia que se ha convertido en una receta típica de la gastronomía española. Aunque también se asocia a la gastronomía afro-rioplatense, ya que los ignredientes eran sustento de los esclavos de Uruguay.