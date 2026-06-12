Cómo hacer Pignolata: la receta de las bolitas italianas dulces de Cocineros Argentios

Entre las recetas más emblemáticas de carnaval, la pignolata destaca por su cobertura. La versión más antigua se prepara con abundante miel, que envuelve cada bolita y le aporta brillo y un sabor inconfundible. Con el paso del tiempo surgieron variantes cubiertas con chocolate o limón.

En la actualidad, la pignolata sigue siendo una de las recetas italianas más apreciadas por quienes buscan sabores tradicionales. Su combinación de masa frita, miel y presentación en pequeñas bolitas similares a ñoquis la convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares.