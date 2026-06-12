Cómo hacer Pignolata: la receta de las bolitas italianas dulces de Cocineros Argentios

La pignolata es una de las recetas tradicionales que llegaron desde el sur de Italia y conquistaron las mesas en distintas partes del mundo. Originaria de Sicilia y muy popular también en Calabria, esta preparación se caracteriza por pequeñas bolitas de masa frita que, por su forma, recuerdan a los ñoquis, aunque en versión dulce.
Entre las recetas más emblemáticas de carnaval, la pignolata destaca por su cobertura. La versión más antigua se prepara con abundante miel, que envuelve cada bolita y le aporta brillo y un sabor inconfundible. Con el paso del tiempo surgieron variantes cubiertas con chocolate o limón.
En la actualidad, la pignolata sigue siendo una de las recetas italianas más apreciadas por quienes buscan sabores tradicionales. Su combinación de masa frita, miel y presentación en pequeñas bolitas similares a ñoquis la convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares.
Receta para hacer Pignolata, las bolitas italianas dulces
Esta es la receta casera de Cocineros Argentinos para hacer pignolata. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
Para la masa:
- 3 huevos
- 2 cdas. de azúcar
- Ralladura de 1 naranja
- 300 g de harina 0000
- Aceite, c/n
Para decorar:
- Miel
- Grana de color
- Nuez
Cómo preparar la receta de Pignolata, los ñoquis dulces paso a paso
- Para comenzar con la receta de pignolata, en un bol, bate los huevos con el azúcar, la ralladura de naranja y la harina en cantidad necesaria. Debes lograr la textura de una masa de ñoquis común.
- A continuación, forma cilindros finos y largos, corta ñoquis pequeños y frie hasta dorar.
- Para terminar, pasa las pignolatas por miel y granas y/o nueces. Deja enfriar antes de comer.
Ya tienes la receta casera, simple y rápida de pignolata, las bolitas dulces italianas para acompañar el mate de la merienda. Parecidos a los ñoquis, son ideales para compartir en reuniones familiares u ocasiones especiales.