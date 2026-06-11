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Cómo hacer buñuelos dulces y esponjosos: la receta casera y económica

Esta receta es de las más ricas que se pueden preparar para el desayuno o mediatarde. Se hace con un paso a paso bastante fácil de realizar

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
La receta de buñuelos caseros dulces se hace con simples ingredientes y es bastante económica llevarla a cabo.

La receta de buñuelos caseros dulces se hace con simples ingredientes y es bastante económica llevarla a cabo.

Hay aromas que tienen el poder de teletransportarnos instantáneamente a la cocina de nuestras abuelas. El olor a fritura dulce de la receta, junto al azúcar impalpable y una pizca de canela es, sin duda, uno de los capítulos más felices de nuestra memoria culinaria.

Los buñuelos dulces, un clásico infaltable en las tardes de lluvia o mates domingueros, son mucho más que una receta: son un ritual de hogar que lleva simples ingredientes.

A diferencia de lo que muchos creen, lograr unos buñuelos inflados, dorados y tiernos no requiere de conocimientos de alta cocina, sino de algunos secretos básicos que hoy compartimos para que te luzcas en la mesa.

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Receta de buñuelos dulces: secretos para el éxito

Para que no salgan pesados ni aceitosos, la clave está en dos puntos:

  • La temperatura del aceite: debe estar caliente (unos 170°C), pero no humeante. Si está muy frío, absorberán grasa; si está muy caliente, se quemarán por fuera y quedarán crudos por dentro.
  • El reposo: dejar descansar la mezcla unos 15 minutos permite que el almidón de la harina se hidrate correctamente, resultando en una masa más ligera.
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Receta de buñuelos dulces, ingredientes

  • Harina leudante: 250 g
  • Leche: 200 ml (a temperatura ambiente)
  • Huevos: 2 unidades
  • Azúcar: 3 cucharadas soperas
  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita
  • Ralladura de limón: 1/2 unidad (el toque cítrico es fundamental)
  • Una pizca de sal: Para resaltar los sabores
  • Aceite de girasol: cantidad necesaria para freír
  • Para decorar: azúcar impalpable o azúcar común mezclada con canela
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Receta de buñuelos dulces, paso a paso

  1. El batido: en un bol, batí los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que la mezcla esté apenas espumosa.
  2. La incorporación: añadí la leche y la ralladura de limón, integrando bien. Luego, incorporá la harina tamizada de a poco, mezclando con batidor de mano para evitar grumos. Debés obtener una crema espesa pero fluida.
  3. El reposo: dejá descansar la preparación mientras calentás el aceite en una olla profunda.
  4. La fritura: con la ayuda de dos cucharas, formá pequeñas esferas y dejalas caer suavemente en el aceite caliente. No pongas demasiados juntos para no enfriar el aceite.
  5. El punto ideal: cuando se doren de un lado, dales vuelta. Al estar bien hechos, suelen darse la vuelta solos gracias al aire que atrapan dentro.
  6. El toque final: retiralos con una espumadera sobre papel absorbente. Mientras aún estén calientes, espolvorealos con el azúcar y la canela.

Con qué acompañar la receta

Aunque solos son irresistibles, podés elevar la receta con un dulce de leche repostero de buena calidad, una mermelada de frutos rojos que aporte acidez, o simplemente un mate bien caliente, como manda la tradición.

Ya no hay excusas para no llenar la casa de ese aroma inconfundible. Animate a prepararlos este fin de semana.

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