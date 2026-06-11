Cómo hacer buñuelos dulces y esponjosos: la receta casera y económica

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Receta de buñuelos dulces: secretos para el éxito

Para que no salgan pesados ni aceitosos, la clave está en dos puntos:

La temperatura del aceite: debe estar caliente (unos 170°C), pero no humeante. Si está muy frío, absorberán grasa; si está muy caliente, se quemarán por fuera y quedarán crudos por dentro.

El reposo: dejar descansar la mezcla unos 15 minutos permite que el almidón de la harina se hidrate correctamente, resultando en una masa más ligera.

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Receta de buñuelos dulces, ingredientes

Harina leudante: 250 g

Leche: 200 ml (a temperatura ambiente)

Huevos: 2 unidades

Azúcar: 3 cucharadas soperas

Esencia de vainilla: 1 cucharadita

Ralladura de limón: 1/2 unidad (el toque cítrico es fundamental)

Una pizca de sal: Para resaltar los sabores

Aceite de girasol: cantidad necesaria para freír

Para decorar: azúcar impalpable o azúcar común mezclada con canela

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Receta de buñuelos dulces, paso a paso

El batido: en un bol, batí los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que la mezcla esté apenas espumosa. La incorporación: añadí la leche y la ralladura de limón, integrando bien. Luego, incorporá la harina tamizada de a poco, mezclando con batidor de mano para evitar grumos. Debés obtener una crema espesa pero fluida. El reposo: dejá descansar la preparación mientras calentás el aceite en una olla profunda. La fritura: con la ayuda de dos cucharas, formá pequeñas esferas y dejalas caer suavemente en el aceite caliente. No pongas demasiados juntos para no enfriar el aceite. El punto ideal: cuando se doren de un lado, dales vuelta. Al estar bien hechos, suelen darse la vuelta solos gracias al aire que atrapan dentro. El toque final: retiralos con una espumadera sobre papel absorbente. Mientras aún estén calientes, espolvorealos con el azúcar y la canela.

Con qué acompañar la receta

Aunque solos son irresistibles, podés elevar la receta con un dulce de leche repostero de buena calidad, una mermelada de frutos rojos que aporte acidez, o simplemente un mate bien caliente, como manda la tradición.

Ya no hay excusas para no llenar la casa de ese aroma inconfundible. Animate a prepararlos este fin de semana.