Cómo hacer mayonesa de limón casera: la receta que se prepara en dos minutos y antes de servir la comida

La mesa está puesta, la comida cerca de servirse y a alguien se le ocurre hacer una mayonesa de limón casera. La idea de la receta es fantástica y todo el mundo la puede hacer de un momento para otro, ya que lleva simples ingredientes y un a paso a paso facilísimo.
Esta mayonesa casera es especial para acompañar todo tipo de comidas y se destaca por su cremosidad y ligero sabor a limón.
Esta receta, con una licuadora de mano (la clásica minipimer), hacer mayonesa de limón casera es un trámite que lleva literalmente menos de dos minutos.
El gran diferencial de esta receta es el jugo de limón. Este ingrediente no solo aporta una acidez vibrante y refrescante que corta la pesadez del aceite, sino que también ayuda a estabilizar la emulsión y actúa como un conservante natural suave.
Lo mejor es su textura sedosa, de color pálido y un aroma cítrico irresistible.
Receta de mayonesa de limón casera, ingredientes
Estos son los ingredientes necesarios para poner manos a la obra:
- 1 huevo entero: es clave que esté a temperatura ambiente.
- 200 ml de aceite: lo ideal es usar de girasol o maíz para un sabor neutro. El de oliva virgen extra puede resultar muy invasivo o amargo al licuarse.
- El jugo de medio limón: exprimido en el momento y sin semillas.
- 1 pizca de sal y pimienta blanca.
- Media cucharadita de mostaza: este es el as bajo la manga. Además de dar sabor, la mostaza es un emulsionante natural que ayuda a unir el aceite con el huevo.
Receta de mayonesa de limón casera, paso a paso
- La receta comienza colocando en el vaso medidor que viene con la minipimer o cualquier otro tipo de recipiente, el huevo entero, la sal, la pimienta, la mostaza y el jugo de limón.
- Volcá todo el aceite de una sola vez sobre los ingredientes.
- Colocar la minipimer en el recipiente hasta tocar el fondo. Encender a velocidad media-alta y constatar que no se mueva.
- De a poco verás cómo en la parte inferior del vaso empieza a formarse una crema blanca y espesa. Cuando esa crema haya subido y ocupado casi todo el fondo (unos 10 a 15 segundos), empezá a subir y bajar la licuadora lentamente para incorporar el aceite que quedó arriba.
- Una vez que la textura sea homogénea y firme, ya podés dejar de batir y disfrutar de esta maravillosa receta.
En pocas palabras
- Mayonesa casera: Preparada con ingredientes comunes y en menos de dos minutos.
- Ingredientes clave: Huevo, aceite, jugo de limón, sal, pimienta y mostaza como emulsionante.
- Preparación rápida: Utiliza una licuadora de mano (minipimer) para una emulsión fácil y veloz.
Resumen generado por Thinkindot AI