Cómo hacer mayonesa de limón casera: la receta que se prepara en dos minutos y antes de servir la comida

El gran diferencial de esta receta es el jugo de limón. Este ingrediente no solo aporta una acidez vibrante y refrescante que corta la pesadez del aceite, sino que también ayuda a estabilizar la emulsión y actúa como un conservante natural suave.

Lo mejor es su textura sedosa, de color pálido y un aroma cítrico irresistible.

Receta de mayonesa de limón casera, ingredientes

Estos son los ingredientes necesarios para poner manos a la obra:

1 huevo entero: es clave que esté a temperatura ambiente.

200 ml de aceite: lo ideal es usar de girasol o maíz para un sabor neutro. El de oliva virgen extra puede resultar muy invasivo o amargo al licuarse.

El jugo de medio limón : exprimido en el momento y sin semillas.

: exprimido en el momento y sin semillas. 1 pizca de sal y pimienta blanca.

Media cucharadita de mostaza: este es el as bajo la manga. Además de dar sabor, la mostaza es un emulsionante natural que ayuda a unir el aceite con el huevo.

Receta de mayonesa de limón casera, paso a paso