Cómo hacer pizza casera con 2 horas de leudado: la receta que hacía mi abuela y que valía cada segundo su espera

Por la textura que ofrece y su sabor incomparable, cocinar esta receta que se complementa con una buena salsa y un mejor queso, es el plan perfecto para la cena o almuerzo.

Una buena masa para pizza se puede hacer de un momento para otro, de manera rápida y sale muy buena. Lo mismo puede pasar si se deja reposar la masa por un tiempo más prolongado, usando otra técnica para la receta.