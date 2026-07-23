Cómo hacer pizza casera con 2 horas de leudado: la receta que hacía mi abuela y que valía cada segundo su espera

Siempre es un buen momento para elaborar unas buenas pizzas caseras y compartir en familia. Pero para que salgan perfectas, la masa tiene que estar bien hecha. Esta receta como la que hacía mi abuela, lleva simples ingredientes y un paso a paso que todo el mundo puede llevar a cabo.
Por la textura que ofrece y su sabor incomparable, cocinar esta receta que se complementa con una buena salsa y un mejor queso, es el plan perfecto para la cena o almuerzo.
Una buena masa para pizza se puede hacer de un momento para otro, de manera rápida y sale muy buena. Lo mismo puede pasar si se deja reposar la masa por un tiempo más prolongado, usando otra técnica para la receta.
En este caso, esta masa tendrá un leudado de 2 horas, que garantiza las mejores pizzas, como las que hacía mi abuela, que se hacían rogar, pero que valía cada segundo de espera.
Receta de masa para pizza casera clásica, ingredientes
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo 0000
- 325 ml de agua tibia
- 10 gramos de sal
- 25 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- 1 cucharadita de azúcar
- Receta de masa para pizza casera clásica
Receta de masa para pizza casera clásica, paso a paso
- Lo primero que se busca es activar la levadura para comenzar con la receta. Si se usa la levadura seca, hay que disolverla en 100 ml de agua tibia junto con el azúcar y dejarla reposar por 10 minutos. Si se utiliza levadura fresca, solo hay que desmenuzarla y agregarla en la harina en el siguiente paso.
- En un bol amplio colocar la harina tamizada e incorporar la sal. Realizar un hueco en el centro.
- Agregar la levadura y el agua en el centro de la harina. Sumar lo que quedó del agua tibia y el aceite de oliva.
- Con las manos, mezclar todos los ingredientes muy despacio por unos 10 minutos, hasta que la masa quede suave y elástica. Si la masa llega a quedar pegajosa, se solucona agregándole un poco de harina.
- Formar un bollo con la masa, colocarla en un bol pintado con un poco de aceite y dejarla que fermente con un repasador por encima, por unas 2 horas, hasta que la masa haya duplicado su tamaño.
- Cortar la masa en distintos bollos, para colocarlas luego en un recipiente y dejarlo fermentando por unos 20 minutos más, tapados con un repasador.
- Tomar uno de los bollos y en una superficie enharinada, estirarlo con las manos o un bolillo, hasta darle forma a la pizza.
En pocas palabras
- Pizza casera: receta con 2 horas de leudado, inspirada en la preparación de la abuela.
- Masa clásica: ingredientes simples como harina, agua, sal, levadura, aceite y azúcar.
- Preparación: incluye activar la levadura, mezclar ingredientes, leudar por 2 horas y dar forma.
Resumen generado por Thinkindot AI