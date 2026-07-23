Cómo sacarle lo amargo a la berenjena para que no arruine cualquier receta que se vaya a preparar en la cocina

Con la berenjena se puede preparar cualquier receta. Es una verdura muy rica y saludable que tranquilamente puede ser la base de una comida. El problema es cuando uno no le saca el sabor amargo que trae y que puede llegar a arruinar la preparación elegida.
Esta verdura con la que se pueden hacer los más variados platos, está prácticamente presente en todas las cocinas del mundo y es dueña de un sabor muy particular e irresistible.
Pero para poder aprovechar la berenjena en su máximo esplendor, es necesario sacarle el sabor amargo que trae este alimento con uno que otro truco casero.
S es preferible sacarte lo amargo a la berenjena, porque es capaz de arruinar una receta con ese sabor áspero y desagradable.
Para poder sacarle el sabor amargo a la berenjena, hay varios métodos que son sencillos de realizar y que son recomendados por los que más saben.
Berenjena amarga: cómo sacarle el feo sabor
Estas son las maneras más efectivas para eliminar el feo sabor amargo que trae la berenjena, para preparar cualquier receta:
- La forma más común de sacarle lo amargo a la berenjena, consiste en cortarla en rodajas de aproximadamente un centímetro, distribuirlas en una superficie plana (puede ser en una mesa o en la mesada de la cocina), y esparcirle en forma de lluvia sal fina. Se aguarda por 30 minutos y luego se enjuaga.
- Otro truco casero para sacarle el amargor a la berenjena, consiste en sumergir finas rodajas en una solución de agua, sal y leche. También se le puede agregar un poco de harina al preparado. Se enjuagan y utilizan como uno más quiera.
- Otra manera de tratar la berenjena para sacarle el sabor desagradable, es sumergir las láminas de berenjena en vinagre de manzana o vino. Colocar en una fuente las rodajas de berenjena con agua y una cucharadita de vinagre o vino, por unos 20 minutos. Enjuagar, secar bien y utilizar en alguna receta.
En pocas palabras
- Sacar el amargor: La berenjena requiere un tratamiento para evitar que su sabor arruine preparaciones.
- Método principal: Cortar en rodajas, salar, esperar 30 minutos y enjuagar es la técnica más común.
- Alternativas: Sumergir en agua con sal y leche, o en agua con vinagre, son otros trucos caseros efectivos.
Resumen generado por Thinkindot AI