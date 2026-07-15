Dieta saludable: cómo hacer Milanesas de berenjena, la receta casera al horno y con 5 ingredientes

Además de ser fáciles de hacer, estas milanesas combinan con todo tipo de guarniciones saludables y son ideales para un almuerzo o cena. Si buscas recetas prácticas con berenjena para cuidar la alimentación, esta preparación es una opción nutritiva, económica y perfecta para una dieta saludable.

Dieta: los beneficios de comer berenjena

De acuerdo a un artículo del sitio especializado Medical News Today, “una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona. También contiene otras vitaminas y minerales”.