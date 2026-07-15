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Dieta saludable: cómo hacer Milanesas de berenjena, la receta casera al horno y con 5 ingredientes

Estas milanesas de berenjena son una opción liviana y crocante para sumar verduras a la dieta, preparadas al horno con solo 5 ingredientes

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Milanesas de berenjena. 

Milanesas de berenjena. 

Las milanesas de berenjena son una de las recetas más populares para quienes desean sumar verduras a su alimentación sin renunciar al sabor. Preparadas al horno, resultan livianas, crocantes y son una excelente alternativa para incorporar la berenjena en una dieta equilibrada.

Además de ser fáciles de hacer, estas milanesas combinan con todo tipo de guarniciones saludables y son ideales para un almuerzo o cena. Si buscas recetas prácticas con berenjena para cuidar la alimentación, esta preparación es una opción nutritiva, económica y perfecta para una dieta saludable.

Dieta: los beneficios de comer berenjena

De acuerdo a un artículo del sitio especializado Medical News Today, “una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona. También contiene otras vitaminas y minerales”.

Además, las berenjenas son una fuente de compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes, ayudando al cuerpo a eliminar los radicales libres y a prevenir enfermedades del corazón, colesterol alto, cáncer, alzhéimer, obesidad y pérdida de visión.

Entre los antioxidantes de las berenjenas se encuentran las antocianinas, incluyendo a la nasunina, la luteína y la zeaxantina.

Dieta saludable: la receta de milanesas de berenjena

Ingredientes:

  • 2 berenjenas grandes
  • 150 g de harina de avena
  • 3 huevos
  • 500 g de avena
  • Ajo y perejil
  • Sal

Cómo hacer milanesas de berenjena: la receta paso a paso

  1. Primero, lava y corta las berenjenas a lo largo, de 1 centímetro de espesor, aproximadamente. Déjalas reposar en un colador con un poco de sal hasta que larguen un líquido verdoso. Eso es para quitar el amargor.
  2. Para continuar, lava nuevamente las berenjenas y sécalas con papel absorbente. Pasa las rodajas por harina de avena, huevo batido con ajo y perejil y copos de avena.
  3. Para finalizar, cocina las milanesas de berenjena en el horno por alrededor de 10 minutos.

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