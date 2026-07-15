Dieta saludable: cómo hacer Milanesas de berenjena, la receta casera al horno y con 5 ingredientes

Las milanesas de berenjena son una de las recetas más populares para quienes desean sumar verduras a su alimentación sin renunciar al sabor. Preparadas al horno, resultan livianas, crocantes y son una excelente alternativa para incorporar la berenjena en una dieta equilibrada.
Además de ser fáciles de hacer, estas milanesas combinan con todo tipo de guarniciones saludables y son ideales para un almuerzo o cena. Si buscas recetas prácticas con berenjena para cuidar la alimentación, esta preparación es una opción nutritiva, económica y perfecta para una dieta saludable.
Dieta: los beneficios de comer berenjena
De acuerdo a un artículo del sitio especializado Medical News Today, “una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona. También contiene otras vitaminas y minerales”.
Además, las berenjenas son una fuente de compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes, ayudando al cuerpo a eliminar los radicales libres y a prevenir enfermedades del corazón, colesterol alto, cáncer, alzhéimer, obesidad y pérdida de visión.
Entre los antioxidantes de las berenjenas se encuentran las antocianinas, incluyendo a la nasunina, la luteína y la zeaxantina.
Dieta saludable: la receta de milanesas de berenjena
Ingredientes:
- 2 berenjenas grandes
- 150 g de harina de avena
- 3 huevos
- 500 g de avena
- Ajo y perejil
- Sal
Cómo hacer milanesas de berenjena: la receta paso a paso
- Primero, lava y corta las berenjenas a lo largo, de 1 centímetro de espesor, aproximadamente. Déjalas reposar en un colador con un poco de sal hasta que larguen un líquido verdoso. Eso es para quitar el amargor.
- Para continuar, lava nuevamente las berenjenas y sécalas con papel absorbente. Pasa las rodajas por harina de avena, huevo batido con ajo y perejil y copos de avena.
- Para finalizar, cocina las milanesas de berenjena en el horno por alrededor de 10 minutos.