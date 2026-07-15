Las alitas de pollo adobadas al horno son una de las recetas más elegidas para compartir en un almuerzo, una cena o una picada. Gracias a una combinación de especias, condimentos y un buen tiempo de maceración, quedan doradas, crocantes por fuera y muy jugosas por dentro, sin necesidad de freírlas.
Alitas de pollo adobadas al horno: la receta de Paulina Cocina con 8 ingredientes y un toque secreto
Con solo ocho ingredientes y el toque secreto de Paulina Cocina, estas alitas de pollo al horno son la alternativa ideal para disfrutar de una comida casera y deliciosa.
Además de ser una de las partes más económicas del pollo, las alitas absorben muy bien los sabores del adobo, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan una receta sencilla y llena de sabor. El secreto está en dejarlas reposar con la mezcla de especias antes de cocinarlas y luego llevarlas al horno hasta que la piel quede bien crujiente.
Esta preparación, inspirada en una receta de Paulina Cocina, demuestra que con pocos ingredientes es posible lograr un plato irresistible. Si estás buscando recetas fáciles con pollo, estas alitas adobadas al horno son una alternativa perfecta para disfrutar en familia o con amigos.
Receta para hacer alitas de pollo adobadas al horno
Esta es la receta de alitas de pollo de Paulina Cocina. ¿Qué necesitas para que coman 4 personas?
Ingredientes:
- 1 k de alitas de pollo
- 1 diente de ajo
- 1 vaso pequeño de salsa de soja
- Jugo de 1 limón
- 1 cda. de miel
- 1/2 ají puta parió (el toque secreto)
- 1 cda. de orégano
- 1 chorro de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Cómo es la receta de las alitas de pollo adobadas al horno: el paso a paso
- Primero, lava las alitas de pollo y colócalas en una fuente para horno. Salpimienta y espolvorea orégano.
- A continuación, prepara el adobo. En un bol, mezcla la salsa de soja, la miel, el ajo picado, el jugo de limón y el ají picado. Lleva la preparación al microondas por 30 segundos para que se funda la miel. Revuelve bien.
- Luego, cubre las alitas de pollo con el adobo y reserva unos minutos. Otra opción es llevar la bandeja inmediatamente al horno.
- Cocina las alitas en el horno precalentado y fuerte. Cuando se vean doradas, dalas vuelta y vuelve a meterlas en el horno. La idea es que el adobo se impregne por todos lados.
- Deja que las alitas de pollo se cocinen en el horno por 30 minutos. Para terminar, retíralas y disfruta como más te gusten.