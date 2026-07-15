Alitas de pollo adobadas al horno: la receta de Paulina Cocina con 8 ingredientes y un toque secreto

Además de ser una de las partes más económicas del pollo, las alitas absorben muy bien los sabores del adobo, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan una receta sencilla y llena de sabor. El secreto está en dejarlas reposar con la mezcla de especias antes de cocinarlas y luego llevarlas al horno hasta que la piel quede bien crujiente.

Esta preparación, inspirada en una receta de Paulina Cocina, demuestra que con pocos ingredientes es posible lograr un plato irresistible. Si estás buscando recetas fáciles con pollo, estas alitas adobadas al horno son una alternativa perfecta para disfrutar en familia o con amigos.