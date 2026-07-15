Cómo preparar la Tarta de brócoli: la receta cremosa y reconfortante con 7 ingredientes

Esta receta combina pocos ingredientes y un preparación muy sencilla, por lo que es perfecta para quienes buscan una comida casera, económica y nutritiva con brócoli, cebolla, morrón, huevos y queso.

Además de ser deliciosa, esta tarta aporta importantes beneficios para la salud. El brócoli es una excelente fuente de fibra, vitaminas A, C y K, ácido fólico, calcio, hierro y antioxidantes, nutrientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y mantener una alimentación equilibrada durante el invierno.