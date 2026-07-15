Cómo preparar la Tarta de brócoli: la receta cremosa y reconfortante con 7 ingredientes

La tarta de brócoli es una de las recetas más elegidas para preparar durante el invierno. Su relleno cremoso, el sabor de las verduras y el queso, junto con una masa crocante, la convierten en una opción ideal para disfrutar en los días de frío, ya sea en el almuerzo o la cena.
Esta receta combina pocos ingredientes y un preparación muy sencilla, por lo que es perfecta para quienes buscan una comida casera, económica y nutritiva con brócoli, cebolla, morrón, huevos y queso.
Además de ser deliciosa, esta tarta aporta importantes beneficios para la salud. El brócoli es una excelente fuente de fibra, vitaminas A, C y K, ácido fólico, calcio, hierro y antioxidantes, nutrientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y mantener una alimentación equilibrada durante el invierno.
Para una versión más saludable, esta receta puede prepararse con una masa de tarta pascualina con semillas, que aporta fibra y una textura más crocante.
Receta para hacer tarta de brócoli cremosa
Ingredientes:
- 1 tapa para Pascualina de semillas
- 500 g de brócoli
- 2 cebollas
- 1 morrón
- 3 huevos
- 150 g de queso en hebras
- Sal y pimienta
Cómo hacer una tarta de brócoli: la receta, paso a paso
- Primero prepara el relleno. Para eso, cocina las flores de brócoli en agua hirviendo con sal hasta que queden tiernas. Retira y corta su cocción sumergiéndolas en agua fría. Escurre bien.
- A continuación, en una sartén, dora las cebollas picadas y los morrones hasta que estén cocidos. Agrega el brócoli y saltea por unos minutos más.
- Luego, en un bol, mezcla los huevos con el queso, añade los vegetales y salpimienta.
- Por otra parte, tapiza una tartera desmontable con el disco de masa y rellena la tarta.
- Para terminar, cocina la tarta de brócoli en el horno precalentado a temperatura media durante 30 minutos. Retira, desmolda y sirve.