Médicos y trabajadores del Casino recibieron nuevas ofertas salariales para lo que resta del año

Sigue sin definirse el aumento salarial para los médicos de AMPROS.

La segunda establece un aumento salarial de 7% en agosto y de 2% en octubre, también sobre la asignación de la clase, no acumulativos y calculados sobre la base de junio de 2026. Además, incorpora un incremento en el adicional por Responsabilidad Profesional, que pasaría de 116% a 128% en el mes de diciembre.

Por otra parte, la propuesta para empleados del Instituto Provincial de Juegos y Casinos coincidió con la primera recepcionada por los profesionales de Salud: 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado a junio de este año.

Paritarias con médicos y trabajadores del Casino, a cuarto intermedio

Luego de recibir las propuestas y realizar las simulaciones, AMPROS concluyó que las dos son similares en cuanto a la insuficiencia del monto y que ninguna de las dos responde a una recomposición salarial de los equipos de salud, “acrecentando aún más la crisis salarial y laboral del sistema”.

Según señalaron desde el gremio, en la próxima reunión paritaria volverá a solicitar que se mejore la propuesta y que se disponga una fecha concreta de Comisión Negociadora para tratar los temas no salariales.

Los representantes gremiales del IPJyC, por su parte, recepcionaron la propuesta y la pondrán a consideración de sus representados.

El nuevo encuentro con el Gobierno será la semana que viene.

Paritarias con ATE

Abiertas están también las negociaciones salariales con los representantes de ATE. Roberto Macho, secretario gremial, consideró este martes que los “salarios están muy precarizados hace mucho tiempo” y que esperaba que la propuesta del Gobierno para el segundo semestre fuese “superadora”. Sin embargo, dijo: “Nos hemos encontrado en el sector de salud con un bono de $30.000”, además de la propuesta del incremento del 7% para agosto y del 4% para noviembre.

ATE anunció posibles medidas de fuerza ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por el aumento salarial para lo que resta del año.

“Esa propuesta fue rechazada por insuficiente; y la propuesta 2 “es una reforma lisa y llana”, dijo respecto de la oferta que coincide con la recibida por los profesionales de la salud de AMPROS. En este caso, el Gobierno propuso un aumento de 7% en agosto y de 2% en octubre, más un adicional por responsabilidad.

ATE consideró que ese régimen por productividad es inconstitucional, “a bondad de algún jefe”.

En el caso de los trabajadores de la administración central, Macho cuestionó el aumento de 11%, sin bono, “lo cual también fue rechazado”.

A raíz de estas consideraciones, Macho anticipó que “vamos a ir a asamblea de trabajadores” y que, en ellas, se decidirá cuáles son las medidas a seguir. “No se descarta ninguna”, dijo.