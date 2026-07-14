Cómo hacer Sopa inglesa: la receta riquísima del postre con vainillas y crema pastelera

La sopa inglesa es una de las recetas tradicionales de los bodegones argentinos, que cada vez se ven menos en las cartas de los restaurantes pero sobrevive en las casas por ser rico y fácil de preparar. Lleva vainillas y crema pastelera.
Aunque su nombre puede llegar a confundir, la sopa inglesa es un postre típico de la cocina italiana, aunque está inspirado en los famosos triffles británicos.
En Argentina, le cambiaron algunos ingredientes a la receta original, como la pastelera por dulce de leche y fritar como frutilla o duraznos.
Receta para hacer sopa inglesa
Ingredientes:
- 20 vainillas
- 250 g de dulce de leche repostero
- 250 g de crema chantillí
- Almíbar, c/n
Ingredientes para la pastelera:
- 1 l de leche
- 6 yemas
- 250 g de azúcar
- 80 g de maicena
- Esencia de vainilla, a gusto
Cómo preparar la receta de la sopa inglesa, paso a paso
- Primero, para hacer la crema pastelera, calienta la leche y agrega 125 g de azúcar.
- En un recipiente aparte, mezcla las yemas con el resto del azúcar y la maicena.
- Vuelca en el bol la mitad de la leche hirviendo, mezclando contantemente.
- Vierte la preparación sobre la leche caliente restante, sobre el fuego, y mezcla hasta que retome el hervor. Deja que hierva por un minuto y que la preparación espese. Retira del fuego y agrega la esencia de vainilla.
- Para preparar la sopa inglesa, coloca una primera capa de vainillas en una fuente de bordes altos, embébelas con el almíbar tibio, coloca una capa de leche y otra de chantillí. Luego, otra capa de vainillas embebidas y crema pastelera.
- Para terminar, agrega otra capa de vainillas embebidas y termina con crema chantillí. Decora con chocolate rallado.