Las vainillas caseras son una de las recetas típicas de la cocina de las abuelas que, aunque parezcan complicadas, son fáciles de hacer. Se elaboran con una masa parecida a la del bizcochuelo, pero son mucho más aireadas, sequitas y crujientes. Eso sí, no puede faltar un ingrediente: la esencia de vainilla.
Repostería casera
Cómo hacer Vainillas caseras: la receta de las abuelas con 6 ingredientes y en 15 minutos
Las vainillas caseras, a diferencia del bizcochuelo, son secas y crujientes, ideales para acompañar el mate o preparar postres como el tiramisú.
Las vainillas caseras son un clásico de la repostería argentina que se suelen consumir como acompañamiento del mate, café o chocolatada. Pero también son mucho más versátiles: se usan para preparar tortas como tiramisú o el postre borracho, por ejemplo.
Receta para hacer vainillas caseras
Las vainillas caseras son una especie de bizcochitos alargados que, como su nombre lo indica, llevan esencia de vainilla como ingrediente fundamental. Te dejamos una receta fácil, con pocos ingredientes, compartida por elGourmet. ¿Qué necesitas?
Ingredientes para 12 vainillas:
- Agua, c/n
- Azucar impalpable, c/n
- 100 g de azúcar
- 4 yemas y 4 claras de huevo
- Esencia de vainilla, c/n
- 110 g de harina
Cómo preparar la receta de vainillas caseras, paso a paso
- Primero, bate las claras de huevo a punto nieve con la mitad del azúcar. En un recipiente aparte, mezcla las yemas con la otra parte del azúcar.
- Agrega 1/3 de las claras al bowl de las yemas y mezcla bien. Añade la harina tamizada e incorpora con movimientos envolventes.
- A continuación, incorpora las claras restantes y únelas con movimientos envolventes. Suma la esencia de vianilla y mezcla bien.
- Coloca la preparación en una manga con un pico Nº8 y dale forma a las vainillas sobre una placa con papel manteca o enmantecada y enharinada.
- Para terminar, espolvorea las vainillas caseras con azúcar impalpable o azúcar común, rocía con agua y cocina en el horno a 180ºC hasta dorar, durante 10 minutos.
Trucos para que las vainillas queden perfectas
- Bate los huevos y el azúcar a máxima velocidad hasta lograr una mezcla pálida y espumosa que hará que las vainillas sean livianas.
- Una vez listas, deja enfriar las vainillas sobre una rejilla para que no se humedezcan en la base y mantengan una textura aireada.
En pocas palabras
- Vainillas caseras: Receta tradicional argentina fácil de preparar con 6 ingredientes y en 15 minutos.
- Preparación: Batir claras a nieve, mezclar con yemas y harina, agregar esencia de vainilla y hornear.
- Usos: Ideales para acompañar el mate o preparar postres como tiramisú.
Resumen generado por Thinkindot AI