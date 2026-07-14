Cómo hacer Vainillas caseras: la receta de las abuelas con 6 ingredientes y en 15 minutos

Las vainillas caseras son un clásico de la repostería argentina que se suelen consumir como acompañamiento del mate, café o chocolatada. Pero también son mucho más versátiles: se usan para preparar tortas como tiramisú o el postre borracho, por ejemplo.

Receta para hacer vainillas caseras

Las vainillas caseras son una especie de bizcochitos alargados que, como su nombre lo indica, llevan esencia de vainilla como ingrediente fundamental. Te dejamos una receta fácil, con pocos ingredientes, compartida por elGourmet. ¿Qué necesitas?