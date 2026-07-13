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Cómo hacer cebollitas en escabeche para la picada: la receta fácil y bien barata

Esta receta de cebollitas en escabeche se hace rápido, bastante económica de realizar y dueña de un sabor único

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Las cebollitas en escabeche se hacen con una receta sencilla y que tiene resultados espectaculares.

Las cebollitas en escabeche se hacen con una receta sencilla y que tiene resultados espectaculares.

Cuando una picada está servida en la mesa y se van sumando distintos ingredientes, no hay nada mejor que el sabor y la presencia de las cebollitas en escabeche, una económica receta que todo el mundo puede hacer y se adapta a muchísimas comidas que consumen a diario los argentinos.

Este clásico de la gastronomía mundial lleva pocos ingredientes y se destaca por ser una receta que no requiere muchos gastos.

La mezcla de los sabores de la cebolla y el vinagre luego de varios días en conserva, hacen de esta receta una combinación perfecta, que se saborea mucho en picadas y mucho más si es en la previa o durante un buen asado.

Las conservas a diferencia de los encurtidos, qué como método de preservación de alimentos, consiste en sumergir comidas en vinagre, implican cocinar y sellar alimentos en recipientes esterilizados y herméticos.

La receta de cebollitas en escabeche se puede hacer de las dos maneras. En ambos casos, se pueden almacenar e ir consumiendo cuando más se desee, cuando la situación lo amerite.

Receta de cebollitas en escabeche, ingredientes

Estos son los ingredientes necesarios para poder comenzar con el paso a paso de la receta:

  • 1.5kg de cebollas chicas
  • 2 litros de vinagre de vino
  • 5 dientes de ajo
  • San y pimienta a gusto
  • Un frasco grande con buena capacidad
  • Opcional: pimiento en gajos y hojas de laurel

Receta de cebollitas en escabeche, ingredientes

  1. Lo primero que se hace es pelar las cebollitas y secarlas con servilletas de papel o un repasador.
  2. Tomar las cebollitas y con un cuchillo, hacerles un corte en forma de cruz, para que el vinagre penetre con más facilidad.
  3. Intercalar las cebollitas en el frasco con los dientes de ajo. Agregar el pimiento y laurel si se decide incluirlos en la receta.
  4. Colocar el vinagre en un recipiente aparte junto a la sal y pimienta. Revolver hasta que se unifiquen los ingredientes. Rellenar el frasco hasta que las cebollitas queden tapadas en su totalidad.
  5. Tapar con la tapa original del frasco o una bolsa de nylon, bien atada.
  6. Almacenar en un lugar fresco y seco por dos semanas, para luego saborearlas de la manera que mejor se prefiera.

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