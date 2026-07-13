Cómo hacer cebollitas en escabeche para la picada: la receta fácil y bien barata

Este clásico de la gastronomía mundial lleva pocos ingredientes y se destaca por ser una receta que no requiere muchos gastos.

La mezcla de los sabores de la cebolla y el vinagre luego de varios días en conserva, hacen de esta receta una combinación perfecta, que se saborea mucho en picadas y mucho más si es en la previa o durante un buen asado.