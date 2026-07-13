Cómo hacer cebollitas en escabeche para la picada: la receta fácil y bien barata

Cuando una picada está servida en la mesa y se van sumando distintos ingredientes, no hay nada mejor que el sabor y la presencia de las cebollitas en escabeche, una económica receta que todo el mundo puede hacer y se adapta a muchísimas comidas que consumen a diario los argentinos.
Este clásico de la gastronomía mundial lleva pocos ingredientes y se destaca por ser una receta que no requiere muchos gastos.
La mezcla de los sabores de la cebolla y el vinagre luego de varios días en conserva, hacen de esta receta una combinación perfecta, que se saborea mucho en picadas y mucho más si es en la previa o durante un buen asado.
Las conservas a diferencia de los encurtidos, qué como método de preservación de alimentos, consiste en sumergir comidas en vinagre, implican cocinar y sellar alimentos en recipientes esterilizados y herméticos.
La receta de cebollitas en escabeche se puede hacer de las dos maneras. En ambos casos, se pueden almacenar e ir consumiendo cuando más se desee, cuando la situación lo amerite.
Receta de cebollitas en escabeche, ingredientes
Estos son los ingredientes necesarios para poder comenzar con el paso a paso de la receta:
- 1.5kg de cebollas chicas
- 2 litros de vinagre de vino
- 5 dientes de ajo
- San y pimienta a gusto
- Un frasco grande con buena capacidad
- Opcional: pimiento en gajos y hojas de laurel
Receta de cebollitas en escabeche, ingredientes
- Lo primero que se hace es pelar las cebollitas y secarlas con servilletas de papel o un repasador.
- Tomar las cebollitas y con un cuchillo, hacerles un corte en forma de cruz, para que el vinagre penetre con más facilidad.
- Intercalar las cebollitas en el frasco con los dientes de ajo. Agregar el pimiento y laurel si se decide incluirlos en la receta.
- Colocar el vinagre en un recipiente aparte junto a la sal y pimienta. Revolver hasta que se unifiquen los ingredientes. Rellenar el frasco hasta que las cebollitas queden tapadas en su totalidad.
- Tapar con la tapa original del frasco o una bolsa de nylon, bien atada.
- Almacenar en un lugar fresco y seco por dos semanas, para luego saborearlas de la manera que mejor se prefiera.