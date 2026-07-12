Cómo hacer berenjena en escabeche fácil y sabrosa: la receta económica que no falla

Entre todos los productos que se pueden hacer en escabeche, la berenjena probablemente ocupe el top 3 en cuanto a preferencias. En todo momento, la berenjena en escabeche, preparadas con una receta fácil y económica, es ideal para comer en una picada o acompañar todo tipo de comidas.
Para hacerlas en casa y almacenarlas para cuando la ocasión la amerite, la receta de la conserva es un manjar que le encanta a todo el mundo.
La berenjena en escabeche se puede preparar de muchas maneras, aunque hay una receta clásica que no falla, con un sabor incomparable, para chuparse los dedos.
Con un par de ingredientes y en pocos pasos, todo el mundo puede elaborar esta receta casera y saborearla todo el año, solo, en familia o con amigos.
Si la berenjena en escabeche se prepara correctamente, se cubre con aceite y los frascos se esterilizan como debe ser, se puede almacenar en la heladera entre 2 y 3 meses.
Receta de berenjena en escabeche, ingredientes
- 4 berenjenas
- 2 cucharadas de sal gruesa
- 2 tazas de vinagre blanco
- 1 taza de agua
- 1 cucharada de ajó molido
- 1 cucharada de orégano
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharada de ajo picado
- 2 cucharaditas de perejil picado
- 2 tazas de aceite de girasol de buena calidad
- 1 frasco esterilizado
Receta de berenjena en escabeche, paso a paso
- Lo primero que es hace es cortar las berenjenas lavadas y, sin retirarles la piel, cortar en rodajas de 1 centímetro de espesor.
- Dejar reposar en una rejilla las rodajas de berenjenas. Agregarle sal a modo de lluvia y lavarlas luego de 1 hora.
- En una olla con el vinagre y el agua hirviendo, poner las rodajas de berenjenas y cocinar por unos 5 minutos, para luego retirarlas y dejarlas escurriendo en un colador.
- En un frasco limpio y esterilizado, colocar ordenadamente las berenjenas ya cocidas, agregándole entre capa y capa las especias (ajo, perejil, ají molido, orégano y laurel).
- Cubrir la parte superior con aceite de girasol, hasta que las berenjenas queden bien cubiertas.
- Lo ideal es que se unifiquen todos los ingredientes algunos días y luego consumir.