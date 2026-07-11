Cómo hacer papas fritas crujientes: la receta con un ingrediente que las deja perfectas

Si uno no quiere que las papas fritas no queden gomosas, que no quiere decir que no sean ricas, sí o sí es recomendable agregar el ingrediente mágico.

Esta receta de papas fritas, que se destaca por su increíble sabor y popularidad, aporta estos beneficios:

Las papas fritas son un alimento muy nutritivo.

Esta comida es una fuente natural de vitaminas y minerales esenciales: vitamina C, B6, B6 y B9 (función celular y energía)

Aporta antioxidantes para combatir los radicales libres (salud cardiovascular y digestiva)

Este alimento posee una buena porción de fibra (digestión y azúcar en sangre).

La receta de papas fritas perfectas

Toda persona que le guste hacer papas fritas y no siempre obtenga el resultado deseado, es ideal tomar los conocimientos de los que más saben, como el truco que implementan muchos cocineros de todo el mundo con este alimento.

Para que las papas fritas exploten en la boca, con una textura crujiente por fuera y suave en su interior, hay que hacer lo siguiente: