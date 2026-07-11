Cómo hacer papas fritas crujientes: la receta con un ingrediente que las deja perfectas

A la mayoría de las personas les encantan las papas fritas. Estas, para que salgan perfectas, hay tener al menos algunos conocimientos sobre cuál es la mejor manera de hacer la receta. Todo se reduce a la incorporación a la receta de un ingrediente que tenemos en casa.
Aunque parezca una tarea sencilla de la cocina, hacer papas fritas y que queden con la textura ideal, es necesario contar con poco de conocimientos.
Para alcanzar ese propósito y sorprender a todos en casa, hay un ingrediente para sumar a la receta que le da una textura crujiente por fuera y mantiene lo tierno por dentro.
Si uno no quiere que las papas fritas no queden gomosas, que no quiere decir que no sean ricas, sí o sí es recomendable agregar el ingrediente mágico.
Esta receta de papas fritas, que se destaca por su increíble sabor y popularidad, aporta estos beneficios:
Las papas fritas son un alimento muy nutritivo.
- Esta comida es una fuente natural de vitaminas y minerales esenciales: vitamina C, B6, B6 y B9 (función celular y energía)
- Aporta antioxidantes para combatir los radicales libres (salud cardiovascular y digestiva)
- Este alimento posee una buena porción de fibra (digestión y azúcar en sangre).
La receta de papas fritas perfectas
Toda persona que le guste hacer papas fritas y no siempre obtenga el resultado deseado, es ideal tomar los conocimientos de los que más saben, como el truco que implementan muchos cocineros de todo el mundo con este alimento.
Para que las papas fritas exploten en la boca, con una textura crujiente por fuera y suave en su interior, hay que hacer lo siguiente:
- Elegir papas de buena calidad a la hora de comprarlas.
- Pelarlas, lavarlas y cortarlas en bastones.
- Hundirlas en un recipiente que contenga agua, una cucharada de vinagre blanco y un poco de sal, por unos 10 minutos.
- Este proceso hará que la papa libere parte de su almidón, para alcanzar durante la fritura, una textura crujiente y dorada en el exterior, y suave y deliciosa por la parte de adentro.
- Algunos chefs recomiendan que las papas fritas se cocinen dos veces para alcanzar la mejor textura: consiste en freírlas a temperatura baja y por poco tiempo, para luego retirarlas, dejarlas enfriar y terminar de cocinar a fuego fuerte en el momento que se quieran llevar a la mesa.