Cómo hacer lentejas fáciles e imbatibles: la receta económica para el frío

Cuando el frío hace temblar el cuerpo y no hay nada mejor que una comida calentita para recuperar energías, nada mejor que hacer la receta de lentejas de manera fácil y con simples ingredientes. Se trata junto a los porotos, una de las legumbres preferidas en Argentina, si de guiso se habla.
El punto fuerte de las lentejas reside en su versatilidad. A diferencia de otras legumbres, no es necesario dejarlas toda la noche en remojo, lo que las convierte en la opción ideal para quienes desean comer casero sin invertir horas interminables en la cocina.
Otra cualidad de esta receta de lentejas que reconforta el alma, es que no se necesitas ingredientes difíciles de conseguir, sino en la paciencia y el cariño del sofrito del inicio del paso a paso.
Con ustedes, la mejor receta clásica de lentejas para hacer en casa:
Receta de lentejas clásicas, ingredientes
Estos ingredientes están calculados para una receta que alcance entre 4 y 6 personas.
- 500g de lentejas (previamente lavadas)
- 2 cebollas grandes picadas finamente
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo picados
- 300g de chorizo colorado
- 200g de panceta ahumada
- 2 papas
- 2 zanahorias
- Caldo de verduras o agua caliente
- Condimentos: sal, pimienta, ají molido, pimentón dulce y una hoja de laurel
Receta de lentejas clásicas, paso a paso
- Lo primero que se hace en el paso a paso, es saltear la panceta y el chorizo colorado en una olla grande hasta que suelten su grasa y estén dorados. Retira y reserva.
- En esa misma grasa que quedó en la olla, incorporar la cebolla, el morrón y el ajo. Cocina a fuego lento hasta que la cebolla esté transparente y los sabores se hayan fusionado.
- Sumar las lentejas, la zanahoria y las papas. Mezclar bien para que todas las verduras se impregnen del sabor del sofrito.
- Incoporar el caldo caliente hasta cubrir los ingredientes por completo. Agrega la hoja de laurel, el pimentón, el ají molido, la sal y la pimienta.
- Cocinar a fuego medio-bajo durante unos 35 a 40 minutos. Si el líquido se reduce demasiado, añade un poco más de caldo. El guiso estará listo cuando las lentejas estén tiernas, pero no deshechas, y el caldo haya adquirido una consistencia untuosa y espesa.