Cómo hacer lentejas fáciles e imbatibles: la receta económica para el frío

El punto fuerte de las lentejas reside en su versatilidad. A diferencia de otras legumbres, no es necesario dejarlas toda la noche en remojo, lo que las convierte en la opción ideal para quienes desean comer casero sin invertir horas interminables en la cocina.

Otra cualidad de esta receta de lentejas que reconforta el alma, es que no se necesitas ingredientes difíciles de conseguir, sino en la paciencia y el cariño del sofrito del inicio del paso a paso.