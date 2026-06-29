El rincón secreto de tu casa donde debes poner un frasco de lentejas en julio

Entre ellos, las lentejas sobresalen como el ingrediente estrella para atraer la prosperidad económica. Guardar un frasco con estas legumbres va mucho más allá de una simple creencia popular; se trata de un amuleto visual muy recomendado para sintonizar con la estabilidad financiera.

Más allá de la comida, las lentejas también pueden aportar proesperidad y abundancia.

El rincón de la riqueza en casa, según el Feng Shui

Dentro de la técnica del mapa Bagua, la herramienta que utiliza el Feng Shui para analizar los espacios, cada sector de la propiedad rige un aspecto puntual de la vida. El área vinculada al dinero, el ahorro y el éxito material es el denominado "rincón de la riqueza".