El rincón secreto de tu casa donde debes poner un frasco de lentejas en julio

Con la cercanía de julio, las intenciones de renovar las energías en casa se vuelven una prioridad para muchos. En este sentido, el Feng Shui, la reconocida filosofía milenaria de origen chino que estudia la disposición del espacio, destaca que ciertos elementos de la cocina tienen un impacto simbólico fundamental.
Entre ellos, las lentejas sobresalen como el ingrediente estrella para atraer la prosperidad económica. Guardar un frasco con estas legumbres va mucho más allá de una simple creencia popular; se trata de un amuleto visual muy recomendado para sintonizar con la estabilidad financiera.
El rincón de la riqueza en casa, según el Feng Shui
Dentro de la técnica del mapa Bagua, la herramienta que utiliza el Feng Shui para analizar los espacios, cada sector de la propiedad rige un aspecto puntual de la vida. El área vinculada al dinero, el ahorro y el éxito material es el denominado "rincón de la riqueza".
Localizarlo en cualquier hogar es sumamente sencillo y solo requiere un par de pasos:
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Debes pararte exactamente en la puerta de acceso principal de tu casa.
Desde allí, debes mirar firmemente hacia el interior de la vivienda.
El punto más alejado que quede ubicado por completo hacia tu izquierda es el sector que debes activar.
Para los especialistas, mantener este rincón limpio, ventilado y libre de desorden es una regla de oro para que los ingresos familiares fluyan sin ningún tipo de estancamiento.
Cómo hacer este truco casero
Para activar energéticamente este punto clave durante todo julio, se recomienda armar un amuleto casero combinando las propiedades de la tierra con la fuerza del metal. El paso a paso es muy simple:
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Buscar un contenedor transparente: conseguí un frasco de vidrio totalmente limpio. Es fundamental que el material sea transparente para que el contenido quede a la vista, lo que simboliza la claridad en las finanzas personales.
Sumar la base de prosperidad: llená el recipiente con lentejas secas. Al ser semillas que se multiplican de forma exponencial y tener una silueta redondeada similar a las monedas antiguas, representan el crecimiento de la economía.
Introducir el activador: colocá algunas monedas vigentes mezcladas entre las legumbres para fijar la intención de abundancia material.
La ubicación final: dejá el frasco en el rincón izquierdo de tu casa. Una vez posicionado, los expertos recomiendan no moverlo constantemente durante el mes, ya que la estabilidad del amuleto se traduce en la estabilidad de tus ingresos.