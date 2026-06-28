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¿Cuál es la mejor época del año para pintar la casa?

No conviene pintar las paredes de la casa en cualquier momento o época del año. Ciertas estaciones o temperaturas pueden ser un obstáculo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Para pintar la casa correctamente hay que tener muchos consejos en cuenta.

Para pintar la casa correctamente hay que tener muchos consejos en cuenta.

Si queremos renovar, pintar, redecorar o dar una nueva vida y un nuevo color a la casa, ya sea en el interior o el exterior, no alcanza con pensar en la pintura correcta o el color que más te gusta. La época de pintar también es muy importante para evitar problemas.

Pintar las paredes internas y exteriores de la casa es una tarea medianamente sencilla, pero que requiere de muchos puntos o ítems, como la paciencia, el detalle, los materiales de calidad, la experiencia, el tiempo necesario para que todo seque bien y los pasos previos de preparación de las paredes para que la pintura fije perfectamente.

No se deber&iacute;a pintar en cualquier momento del a&ntilde;o.

No se debería pintar en cualquier momento del año.

Hoy en día, en comparación con otras épocas, hay muchísima oferta de pintura y productos para paredes. No solo existen lijas y pinturas; también se pueden comprar látex antihongos, de secado rápido, rodillos que no chorrean, pinturas exteriores, pinturas con acabados mate o brillantes, masillas de relleno de agujeros y pinturas que se limpian fácil una vez secas.

No es lo mismo pintar la casa en invierno que pintarla en verano o en primavera. Hoy te cuento cuál es la mejor época, por qué conviene pintar en ese momento del año y te dejo algunos consejos extras para pintar la casa cuando lo piensas hacer sin ayuda profesional.

¿En qué momento del año es mejor pintar la casa?

El mejor momento, estación o época del año para pintar la casa o para pintar en general, pueden ser puertas, muebles u otros objetos, es la primavera y el comienzo del otoño.

Estas dos estaciones intermedias y más templadas son perfectas para pintar porque ofrecen un equilibrio ideal entre temperatura y humedad. No tienen la humedad y el calor extremo del verano ni el frío y las pocas horas de sol del invierno.

La primavera y el oto&ntilde;o son el mejor momento para pintar las paredes interiores o exteriores de la casa.

La primavera y el otoño son el mejor momento para pintar las paredes interiores o exteriores de la casa.

En otoño y primavera podemos dejar las ventanas abiertas para secar bien la pintura; se produce un secado uniforme y la ventilación es buena. Además, la ausencia de lluvia y heladas en el exterior permite pintar las paredes de afuera de la casa sin problema.

4 consejos útiles para tener en cuenta al pintar la casa

Muchos errores comunes al pintar pueden dejar un acabado feo en las paredes o manchas indeseadas por toda la casa. Por ejemplo, pintar en paredes sucias o con humedad, no usar fijadores, no respetar tiempos de secado y usar la pintura incorrecta.

  1. Siempre hay que despejar bien la habitación antes de pintar y cubrir los muebles con plásticos.
  2. Utiliza cinta de papel para líneas más rectas y para evitar manchas.
  3. Pinta primero el techo, luego los marcos, molduras y finalmente las paredes.

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