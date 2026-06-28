¿Cuál es la mejor época del año para pintar la casa?

No es lo mismo pintar la casa en invierno que pintarla en verano o en primavera. Hoy te cuento cuál es la mejor época, por qué conviene pintar en ese momento del año y te dejo algunos consejos extras para pintar la casa cuando lo piensas hacer sin ayuda profesional.

¿En qué momento del año es mejor pintar la casa?

El mejor momento, estación o época del año para pintar la casa o para pintar en general, pueden ser puertas, muebles u otros objetos, es la primavera y el comienzo del otoño.

Estas dos estaciones intermedias y más templadas son perfectas para pintar porque ofrecen un equilibrio ideal entre temperatura y humedad. No tienen la humedad y el calor extremo del verano ni el frío y las pocas horas de sol del invierno.

La primavera y el otoño son el mejor momento para pintar las paredes interiores o exteriores de la casa.

En otoño y primavera podemos dejar las ventanas abiertas para secar bien la pintura; se produce un secado uniforme y la ventilación es buena. Además, la ausencia de lluvia y heladas en el exterior permite pintar las paredes de afuera de la casa sin problema.

4 consejos útiles para tener en cuenta al pintar la casa

Muchos errores comunes al pintar pueden dejar un acabado feo en las paredes o manchas indeseadas por toda la casa. Por ejemplo, pintar en paredes sucias o con humedad, no usar fijadores, no respetar tiempos de secado y usar la pintura incorrecta.