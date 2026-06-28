¿Cuál es la mejor época del año para pintar la casa?

Pintar las paredes internas y exteriores de la casa es una tarea medianamente sencilla, pero que requiere de muchos puntos o ítems, como la paciencia, el detalle, los materiales de calidad, la experiencia, el tiempo necesario para que todo seque bien y los pasos previos de preparación de las paredes para que la pintura fije perfectamente.
Hoy en día, en comparación con otras épocas, hay muchísima oferta de pintura y productos para paredes. No solo existen lijas y pinturas; también se pueden comprar látex antihongos, de secado rápido, rodillos que no chorrean, pinturas exteriores, pinturas con acabados mate o brillantes, masillas de relleno de agujeros y pinturas que se limpian fácil una vez secas.
No es lo mismo pintar la casa en invierno que pintarla en verano o en primavera. Hoy te cuento cuál es la mejor época, por qué conviene pintar en ese momento del año y te dejo algunos consejos extras para pintar la casa cuando lo piensas hacer sin ayuda profesional.
¿En qué momento del año es mejor pintar la casa?
El mejor momento, estación o época del año para pintar la casa o para pintar en general, pueden ser puertas, muebles u otros objetos, es la primavera y el comienzo del otoño.
Estas dos estaciones intermedias y más templadas son perfectas para pintar porque ofrecen un equilibrio ideal entre temperatura y humedad. No tienen la humedad y el calor extremo del verano ni el frío y las pocas horas de sol del invierno.
En otoño y primavera podemos dejar las ventanas abiertas para secar bien la pintura; se produce un secado uniforme y la ventilación es buena. Además, la ausencia de lluvia y heladas en el exterior permite pintar las paredes de afuera de la casa sin problema.
4 consejos útiles para tener en cuenta al pintar la casa
Muchos errores comunes al pintar pueden dejar un acabado feo en las paredes o manchas indeseadas por toda la casa. Por ejemplo, pintar en paredes sucias o con humedad, no usar fijadores, no respetar tiempos de secado y usar la pintura incorrecta.
- Siempre hay que despejar bien la habitación antes de pintar y cubrir los muebles con plásticos.
- Utiliza cinta de papel para líneas más rectas y para evitar manchas.
- Pinta primero el techo, luego los marcos, molduras y finalmente las paredes.