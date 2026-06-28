Terremoto en Venezuela: una nueva y fuerte réplica sacude al país en plena madrugada

El movimiento telúrico se localizó a escasos 50 kilómetros de la localidad de Tucacas, una zona costera que sintió el sacudón de manera inmediata.

La proximidad del epicentro con grandes centros urbanos provocó que el temblor se percibiera con muchísima fuerza en el estado de La Guaira y en los alrededores de la ciudad de Caracas, despertando a miles de ciudadanos que salieron a las calles por temor a derrumbes.

AHORA I Otro terremoto en Venezuela: se registró una nueva réplica. Fue de 4,9 en la escala de Richter. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/iq8f6RDx7g — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 28, 2026

Con este nuevo registro, las autoridades confirmaron que, desde que se desató el terremoto, ya se han contabilizado más de 300 réplicas en la región, lo que mantiene a la población en un estado de alerta y tensión constante.

Cifras oficiales: un panorama devastador

Las consecuencias de este fenómeno natural en Venezuela son verdaderamente críticas. El balance oficial actualizado de las víctimas fatales y los destrozos pinta un escenario de emergencia absoluta.

En concreto, ya se registran 1.430 muertos a causa de los colapsos estructurales, mientras que las autoridades sanitarias reportan 3.238 heridos atendidos en hospitales de campaña y centros de salud.

Por otro lado, los equipos de asistencia estiman que la cifra de personas atrapadas o incomunicadas bajo los escombros podría ser sumamente alta.

Ante la magnitud de la tragedia, comisiones consulares de países como España, Portugal, China y de diversas naciones de Sudamérica ya se encuentran trabajando activamente en el lugar para asistir y coordinar la ayuda de los ciudadanos extranjeros afectados.