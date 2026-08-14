Además de miles de derrumbes, cientos de muertos y heridos por todo el país, el terremoto en Colombia que se vivió el lunes pasado dejó un tendal de historias, algunas insólitas. Es el caso de un argentino que se encontraba realizando una gira universitaria por ese país y tuvo que sobrevivir no sólo al tremendo movimiento sino también a un importante ataque de abejas.
La historia del argentino que no sólo vivió el terremoto en Colombia sino que al mismo tiempo sufrió un ataque de abejas
El terremoto afectó una estructura y las abejas se dispersaron entre la gente hasta que atacaron a la víctima, quien sostuvo: "Me picotearon por todos lados"
El argentino fue atacado por un enjambre de abejas en medio del terremoto de 7.4 de magnitud que sacudió a Colombia el pasado lunes y tuvo que ser internado, según contó él mismo.
Se trata de un ciudadano marplatense, identificado como Hugo Kogan, que llegó a la ciudad de Manizales procedente de Bogotá, donde comenzó una gira de talleres en distintas universidades.
El terremoto y el ataque de abejas
Según informó el portal del diario La Capital, durante la mañana del lunes, el damnificado desayunaba en un hotel hasta que comenzó el terremoto, que hasta el momento dejó un saldo de 240 víctimas fatales y 1.000 heridos.
Cuando los temblores cesaron, de acuerdo al relato de Hugo Kogan, las autoridades les recomendaron a los ciudadanos que se trasladen al atrio de la Catedral Básica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario.
El terremoto afectó a la estructura y las abejas se dispersaron entre la gente hasta que atacaron a la víctima, quien sostuvo: "Me picotearon por todos lados".
Hugo Kogan sufrió vómitos y diarrea, por lo que fue derivado a un hospital, lo internaron, recibió el alta y le recetaron corticoides y antibióticos para recuperarse,
"Cuando volví al hotel, empecé a tomar conciencia de la envergadura del terremoto", consignó, y agregó: "Está todo vallado por precaución (...) hay toque desde las 20 hasta las 6 y a la noche no hay luz".
Con la suspensión de sus funciones en el país cafetero, Hugo Kogan espera volver cuanto antes a la Argentina y reencontrarse tras el momento vivido en medio del terremoto que dejó miles de desaparecidos bajo los escombros.
En pocas palabras
- Argentino en Colombia: Hugo Kogan sobrevivió a un terremoto y a un ataque de abejas en Manizales.
- Ataque de abejas: el enjambre atacó a la víctima tras el sismo, causándole vómitos y diarrea.
- Consecuencias: el afectado fue internado, recibió tratamiento y espera regresar a Argentina tras la suspensión de sus actividades.