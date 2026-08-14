La historia del argentino que no sólo vivió el terremoto en Colombia sino que al mismo tiempo sufrió un ataque de abejas

Rescatistas trabajan en el terremoto de Colombia. Foto: Noticias Argentinas

El terremoto y el ataque de abejas

Según informó el portal del diario La Capital, durante la mañana del lunes, el damnificado desayunaba en un hotel hasta que comenzó el terremoto, que hasta el momento dejó un saldo de 240 víctimas fatales y 1.000 heridos.

Cuando los temblores cesaron, de acuerdo al relato de Hugo Kogan, las autoridades les recomendaron a los ciudadanos que se trasladen al atrio de la Catedral Básica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario.

El terremoto afectó a la estructura y las abejas se dispersaron entre la gente hasta que atacaron a la víctima, quien sostuvo: "Me picotearon por todos lados".

Una de las catedrales que fue afectada por el terremoto.

Hugo Kogan sufrió vómitos y diarrea, por lo que fue derivado a un hospital, lo internaron, recibió el alta y le recetaron corticoides y antibióticos para recuperarse,

"Cuando volví al hotel, empecé a tomar conciencia de la envergadura del terremoto", consignó, y agregó: "Está todo vallado por precaución (...) hay toque desde las 20 hasta las 6 y a la noche no hay luz".

Con la suspensión de sus funciones en el país cafetero, Hugo Kogan espera volver cuanto antes a la Argentina y reencontrarse tras el momento vivido en medio del terremoto que dejó miles de desaparecidos bajo los escombros.