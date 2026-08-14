Tragedia en un local de comidas rápidas: así sorprendió la muerte a un hombre que cenaba con su esposa

Fuentes del caso confirmaron que el fallecido fue identificado como Jorge Haroldo Argañaraz, con domicilio en el barrio de Abasto. Las mismas fuentes policiales señalaron que la tragedia ocurrió en el interior del local Mostaza, donde Argañaraz se encontraba junto a su esposa.

Tragedia ante la mirada de todos

“En determinado momento, mientras cenaban, el hombre sufrió una descompensación, se desvaneció y cayó al piso. Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME”, explicó un vocero. Al arribar al lugar, el médico de turno constató el fallecimiento. De acuerdo con la primera evaluación médica, la causa aparente del deceso habría sido un infarto.